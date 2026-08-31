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Главная Новости дня Маск готов разрешить нанесение ударов по РФ через Starlink: FT

Маск готов разрешить нанесение ударов по РФ через Starlink: FT

Ua ru
31 августа 2026 18:36
Илон Маск готов разрешить нанесение ударов по РФ через Starlink: FT
Илон Маск. Фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск готов разрешить Украине использовать спутниковую связь Starlink для нанесения ударов по российским военным целям. Переговоры о расширении возможностей использования Starlink ведутся уже довольно долго. В то же время, по словам Маска, окончательное решение должен принять Белый дом.

Об этом сообщает Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Что известно о позиции Маска

По данным издания, Маск ранее обсуждал возможность использования Starlink для нанесения ударов по территории России с тогдашним министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Предприниматель заявил, что не выступает категорически против такого использования системы, однако подчеркнул, что это политический вопрос, требующий решения со стороны американской администрации.

Речь идет, в частности, об использовании дронов с терминалами Starlink для атак на российские военные объекты.

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В конце июля президент Украины Владимир Зеленский поднимал этот вопрос во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Украинская сторона хотела получить возможность использовать Starlink на расстоянии до 200 км вглубь территории России.

Это позволило бы украинским беспилотникам наносить удары, в частности, по инфраструктуре для запуска российских баллистических ракет. В то же время Трамп не дал конкретных обещаний по этому вопросу.

Ранее Маск выступал против расширения использования Starlink для ударов по российским целям из-за опасений дальнейшей эскалации и возможного ядерного сценария.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя и инженера Илона Маска орденом Свободы. Соответствующий указ глава государства подписал за выдающиеся личные заслуги Маска в защите жизни людей и свободы, а также за вклад в развитие отношений между Украиной и США.

Новини.LIVE также писали, что Маск отреагировал на заявление экс-министра обороны Украины Михаила Федорова о роли SpaceX в защите Украины. Федоров назвал Starlink критически важной технологией для украинских военных, а Маск распространил фрагмент интервью и оставил под ним эмодзи в виде сердца.

США Илон Маск Starlink война в Украине дальнобойное оружие
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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