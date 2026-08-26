Зеленский наградил Илона Маска государственной наградой — Орденом Свободы

Президент Владимир Зеленский подписывает указ. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя и инженера Илона Маска орденом Свободы. Соответствующий указ глава государства подписал за выдающиеся личные заслуги Маска в защите жизни людей и свободы. Также в документе отмечен его вклад в развитие отношений между народами Украины и США.

Об этом говорится в указе президента Украины №835/2026, передает Новини.LIVE.

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Указ президента Зеленского. Фото: скриншот

Орден Свободы для Маска: Зеленский подписал указ

В документе отмечается, что Илон Маск был награжден "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки".

"За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки постановляю: наградить орденом Свободы Маска Илона — предпринимателя, инженера, руководителя компаний "СпейсЭкс" и "Тесла", Соединенные Штаты Америки", — говорится в сообщении.

Что известно об Илоне Маске

Илон Маск — американский предприниматель и инженер, родился 28 июня 1971 года в Претории, ЮАР. Он является соучредителем и руководителем Tesla, основателем и руководителем SpaceX, а также связан с компаниями Neuralink, The Boring Company и xAI.

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Маск основал SpaceX в 2002 году с целью удешевления космических полётов и развития многоразовых ракет. В Tesla он присоединился в качестве одного из первых инвесторов в 2004 году, а с 2008 года возглавляет компанию.

После начала полномасштабного вторжения России SpaceX обеспечила Украину терминалами Starlink, которые использовались для поддержания связи.

Как писали Новини.LIVE, Илон Маск заявил, что старается поступать правильно, комментируя роль Starlink в защите Украины. Американский предприниматель продолжил реагировать на слова министра обороны Михаила Федорова о значении спутниковой связи для украинских военных. Маск также отметил, что Starlink играет важную роль в обеспечении связи в условиях войны.

Кроме того, недавно экс-министр обороны Михаил Федоров рассказал о первом видеоразговоре с Илоном Маском по поводу использования Starlink в Украине. По его словам, переговоры начались после появления российских ударных дронов, которые использовали Starlink для управления и представляли дополнительную угрозу для украинской ПВО. В результате достигнутых договоренностей Украина ввела механизм "белых списков" терминалов, чтобы исключить возможность использования спутниковой связи российскими военными.