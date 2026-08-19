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Маск прокомментировал роль Starlink в защите Украины

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 00:25
Маск, отреагировав на интервью Федорова, прокомментировал роль Starlink в защите Украины
Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск продолжил комментировать интервью Михаила Федорова о роли Starlink в защите Украины. Он подчеркнул, что старается поступать правильно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарий Маска в его социальной сети X.

Что известно о реакции Маска на важность Starlink для Украины

Отметим, что 17 августа владелец компании поставил смайлик в виде «сердца» под видео с интервью экс-министра обороны, в котором тот назвал Маска одной из важнейших фигур в сфере технологий для Украины и отметил, что Starlink помог защитить украинскую ПВО, сохранить боеспособность Военно-воздушных сил и спасти тысячи жизней мирных жителей.

Уже во вторник, 18 августа, Маск оставил под постом Федорова в соцсети X комментарий, в котором отреагировал на роль Starlink для Украины.

"Стараюсь поступать правильно. Надеюсь, что скоро наступит мир", — написал он.

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Комментарий Маска. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, после отставки с поста министра обороны Михаил Федоров выступил с брифингом, на котором рассказал о своем первом видеоразговоре с Илоном Маском о введении "белых списков" для терминалов Starlink. Это, в свою очередь, сделало невозможным использование спутниковой связи армией РФ.

Также мы писали, что 13 июня Илон Маск стал первым триллионером в мире. Однако уже спустя чуть больше недели он утратил этот статус.

Михаил Федоров Илон Маск Starlink война в Украине спутниковая связь
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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