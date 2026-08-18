Илон Маск отреагировал на заявление Федорова о помощи Украине

Илон Маск. Фото: aa.com.tr

Американський мільярдер Ілон Маск публічно відреагував на інтерв'ю українського посадовця Михайла Федорова. Підприємець зробив репост допису із фрагмента інтерв'ю, де детально йдеться про допомогу Україні під час війни, та залишив під цим відео емодзі у вигляді сердечка.

​Про це повідомляє Новини.LIVE.

​Як Маск допомагає Україні в технологіях

​Михайло Федоров назвав Маска однією з найважливіших технологічних постатей для України. За його словами, американські розробки допомогли захистити українську ППО.

"​Ілон Маск, мабуть, найважливіша людина та підприємець у світі для нашої країни в галузі технологій. Ілон та SpaceX захистили нашу протиповітряну оборону, врятували наші повітряні сили та врятували тисячі цивільних життів", — заявив Михайло Федоров.

​Під час інтерв'ю згадували й систему зв'язку Starlink. Федоров розповів, як ці технології допомагають військовим на фронті та чому супутниковий зв'язок став критично важливим. Також він звернув увагу на те, що російські загарбники втратили доступ до терміналів на передовій.

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