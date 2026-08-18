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Головна Новини дня Роль SpaceX у захисті України: Маск відреагував на заяву Федорова

Роль SpaceX у захисті України: Маск відреагував на заяву Федорова

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 01:15
Ілон Маск відреагував на заяву Федорова щодо допомоги України
Ілон Маск. Фото: aa.com.tr

Американський мільярдер Ілон Маск публічно відреагував на інтерв'ю українського посадовця Михайла Федорова. Підприємець зробив репост допису із фрагмента інтерв'ю, де детально йдеться про допомогу Україні під час війни, та залишив під цим відео емодзі у вигляді сердечка.

​Про це повідомляє Новини.LIVE.

​Як Маск допомагає Україні в технологіях

​Михайло Федоров назвав Маска однією з найважливіших технологічних постатей для України. За його словами, американські розробки допомогли захистити українську ППО.

"​Ілон Маск, мабуть, найважливіша людина та підприємець у світі для нашої країни в галузі технологій. Ілон та SpaceX захистили нашу протиповітряну оборону, врятували наші повітряні сили та врятували тисячі цивільних життів", — заявив Михайло Федоров.

​Під час інтерв'ю згадували й систему зв'язку Starlink. Федоров розповів, як ці технології допомагають військовим на фронті та чому супутниковий зв'язок став критично важливим. Також він звернув увагу на те, що російські загарбники втратили доступ до терміналів на передовій.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на ексміністра оборони України Михайла Федорова повідомляв, що України може невдовзі почати бити по РФ балістикою. За прогнозом колишнього очільника оборонного відомства таке станеться впродовж 3–6 місяців. Одна з українських компаній уже провела випробування відповідної ракети.

Також Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Михайла Федорова волонтеру та колишньому раднику міністра оборони Сергію Стерненку писав, що головною проблемою України є дефіцит ракет Patriot. В європейських країн запас такої зброї обмежений.Кількість обстрілів настільки велика, що США не встигають виробляти необхідні ракети.

Михайло Федоров США Ілон Маск SpaceX війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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