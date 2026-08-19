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Маск прокоментував роль Starlink у захисті України

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 00:25
Маск після реакції на інтерв'ю Федорова прокоментував роль Starlink у захисті України
Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск продовжив реагувати на інтерв'ю Михайла Федорова про роль Starlink у захисті України. Він наголосив, що намагається зробити правильну справу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на коментар Маска в його соцмережі Х.

Що відомо про реакцію Маска на важливість Starlink для України

Зауважимо, що 17 серпня власник компанії поставив смайл у вигляді "серця" під відео з інтерв’ю ексміністра оборони, де той назвав Маска однією з найважливіших технологічних постатей для України та зазначив, що Starlink допоміг захистити українську ППО, зберегти спроможності Повітряних сил і врятувати тисячі життів цивільних.

Вже у вівторок, 18 серпня, Маск залишив під дописом Федорова в соцмережі X коментар, в якому відреагував на роль Starlink для України.

"Намагаюся зробити правильну справу. Сподіваюся, що скоро настане мир", — написав він.

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Коментар Маска. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, після відставки з посади міністра оборони Михайло Федоров виступив з брифінгом, на якому розповів про свою першу відеорозмову з Ілоном Маском щодо запровадження "білих списків" для терміналів Starlink. Це у свою чергу унеможливили використання супутникового зв'язку армією РФ.

Також ми писали, що 13 червня Ілон Маск став першим трильйонером у світі. Однак вже через трохи більше, ніж тиждень, втратив цей статус.

Михайло Федоров Ілон Маск Starlink війна в Україні супутниковий зв'язок
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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