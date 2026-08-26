Зеленський відзначив Ілона Маска державною нагородою орденом Свободи

Президент Володимир Зеленський підписує указ. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський нагородив американського підприємця та інженера Ілона Маска орденом Свободи. Відповідний указ глава держави підписав за визначні особисті заслуги Маска у захисті життя людей і свободи. Також у документі відзначено його внесок у розвиток відносин між народами України та США.

Про це йдеться в указі президента України №835/2026, передає Новини.LIVE.

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Указ президента Зеленського. Фото: скриншот

Орден Свободи для Маска: Зеленський підписав указ

У документі зазначається, що Ілона Маска нагородили "за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки".

"За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: нагородити орденом Свободи Маска Ілона — підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла", Сполучені Штати Америки", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Ілона Маска

Ілон Маск — американський підприємець та інженер, народився 28 червня 1971 року в Преторії, ПАР. Він є співзасновником і керівником Tesla, засновником та керівником SpaceX, а також пов’язаний із компаніями Neuralink, The Boring Company та xAI.

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Маск заснував SpaceX у 2002 році з метою здешевлення космічних польотів і розвитку багаторазових ракет. У Tesla він приєднався як ранній інвестор у 2004 році, а з 2008-го очолює компанію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії SpaceX забезпечила Україну терміналами Starlink, які використовувалися для підтримки зв’язку.

Як писали Новини.LIVE, Ілон Маск заявив, що намагається робити правильні речі, коментуючи роль Starlink у захисті України. Американський підприємець продовжив реагувати на слова міністра оборони Михайла Федорова про значення супутникового зв’язку для українських військових. Маск також зазначив, що Starlink відіграє важливу роль у забезпеченні зв’язку в умовах війни.

Також нещодавно ексміністр оборони Михайло Федоров розповів про першу відеорозмову з Ілоном Маском щодо використання Starlink в Україні. За його словами, переговори почалися після появи російських ударних дронів, які використовували Starlink для керування та становили додаткову загрозу для української ППО. У результаті домовленостей Україна запровадила механізм "білих списків" терміналів, щоб унеможливити використання супутникового зв’язку російськими військовими.