Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський нагородив Маска орденом Свободи

Зеленський нагородив Маска орденом Свободи

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 11:06
Зеленський відзначив Ілона Маска державною нагородою орденом Свободи
Президент Володимир Зеленський підписує указ. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський нагородив американського підприємця та інженера Ілона Маска орденом Свободи. Відповідний указ глава держави підписав за визначні особисті заслуги Маска у захисті життя людей і свободи. Також у документі відзначено його внесок у розвиток відносин між народами України та США.

Про це йдеться в указі президента України №835/2026, передає Новини.LIVE.

Реклама
Зеленський
Указ президента Зеленського. Фото: скриншот

Орден Свободи для Маска: Зеленський підписав указ

У документі зазначається, що Ілона Маска нагородили "за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки".

"За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: нагородити орденом Свободи Маска Ілона — підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла", Сполучені Штати Америки", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Ілона Маска

Ілон Маск — американський підприємець та інженер, народився 28 червня 1971 року в Преторії, ПАР. Він є співзасновником і керівником Tesla, засновником та керівником SpaceX, а також пов’язаний із компаніями Neuralink, The Boring Company та xAI.

Читайте також:

Маск заснував SpaceX у 2002 році з метою здешевлення космічних польотів і розвитку багаторазових ракет. У Tesla він приєднався як ранній інвестор у 2004 році, а з 2008-го очолює компанію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії SpaceX забезпечила Україну терміналами Starlink, які використовувалися для підтримки зв’язку. 

Як писали Новини.LIVE, Ілон Маск заявив, що намагається робити правильні речі, коментуючи роль Starlink у захисті України. Американський підприємець продовжив реагувати на слова міністра оборони Михайла Федорова про значення супутникового зв’язку для українських військових. Маск також зазначив, що Starlink відіграє важливу роль у забезпеченні зв’язку в умовах війни.

Також нещодавно ексміністр оборони Михайло Федоров розповів про першу відеорозмову з Ілоном Маском щодо використання Starlink в Україні. За його словами, переговори почалися після появи російських ударних дронів, які використовували Starlink для керування та становили додаткову загрозу для української ППО. У результаті домовленостей Україна запровадила механізм "білих списків" терміналів, щоб унеможливити використання супутникового зв’язку російськими військовими.

Володимир Зеленський США Ілон Маск президент орден Свободи
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації