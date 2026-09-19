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Главная Новости дня Зеленский заявил о новых дальнобойных операциях в ответ на удары РФ

Зеленский заявил о новых дальнобойных операциях в ответ на удары РФ

Ua ru
19 сентября 2026 16:13
Зеленский одобрил новые операции по территории России
Владимир Зеленский с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября сообщил о решении провести новые удары на дальние расстояния в ответ на российские удары. Об этом глава государства заявил после докладов министра обороны Украины Евгения Хмары и Главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины Михаила Драпатого, в ходе которых также обсуждались изменения в управлении Медицинскими силами, привлечение иностранных добровольцев и дальнейшие действия Сил обороны.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Новые дальнобойные операции Украины

Зеленский заявил, что согласовал новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. В то же время Украина готовится расширять собственные дальнобойные возможности.

Президент также сообщил о определенных совместно с Главнокомандующим ВСУ дальнейших приоритетах активных действий на фронте.

Противодействие реактивным "шахедам"

Отдельно Зеленский отметил работу украинских разработчиков, производителей оружия, инженеров и экспертов, которые работают над средствами противодействия реактивным "шахедам".

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"Уже есть несколько разработок, которые доказали свою эффективность в реальных условиях и при сбивании реактивных «шахедов». Работаем над тем, чтобы обеспечить системное применение, постоянную эффективность при сбивании и необходимое массовое производство", — заявил президент.

Изменения в Медицинских силах ВСУ

В ходе докладов также речь шла об обновлении управленческих подходов и системы реагирования на вызовы в командовании Медицинских сил ВСУ после смены руководства.

По словам Зеленского, одной из главных задач должно стать масштабирование успешных практик, которые уже применяют боевые бригады и эффективные патронатные службы бригад. Он подчеркнул, что распространение такого опыта Сил обороны должно быть приоритетом для командующих всех уровней.

Изменения для иностранных добровольцев

Отдельно на встрече обсудили обновление нормативной базы и подходов к привлечению иностранных добровольцев к службе в Силах обороны Украины.

"Каждый, кто считает, что защита независимости Украины имеет глобальное значение, должен получить надлежащую возможность проявить себя и соответствующее уважение", — сказал президент.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что американский предприниматель Илон Маск готов разрешить Украине использовать спутниковую связь Starlink для нанесения ударов по российским военным целям. Переговоры о расширении возможностей использования Starlink продолжаются уже довольно долго. В то же время, по словам Маска, окончательное решение должен принять Белый дом.

Также Новини.LIVE писали о том, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что лично пытался договориться о прекращении дальних ударов между Украиной и Россией. По его словам, пока достичь такой договоренности не удалось, поэтому Украина вынуждена отвечать на российскую агрессию всеми доступными средствами.

Владимир Зеленский война в Украине дальнобойное оружие Михаил Драпатый Евгений Хмара
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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