Латинська Америка може долучитися до відбудови України — Зеленський зробив заяву

Термінова новина

Країни Латинської Америки можуть долучитися до процесу відбудови України після завершення війни та відіграти важливу роль у досягненні сталого миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту в Давосі в четвер, 22 січня.

Реклама

Читайте також:

За його словами, Україна наразі працює над трьома ключовими документами, серед яких угоди щодо гарантій безпеки та комплексний пакет післявоєнного відновлення. До цих ініціатив планується залучати всі держави, які під час війни не підтримували Росію та поділяють принципи міжнародного права.

Новина доповнюється...