Зеленський у Давосі закликав іноземний бізнес інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський звернувся до іноземного бізнесу. Він закликав інвестувати в Україну та створювати нові робочі місця.

Про це Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на форумі у Давосі у четвер, 22 січня.

Зеленський завернувся до іноземного бізнесу із закликом

Президент України, виступаючи сьогодні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, заявив, що захищати землю — дуже дороговартісна задача.

З огляду на це, він закликав іноземних підприємців підтримати Україну.

"Нам потрібні ваші офіси, ваші компанії. Це означатиме, що ви довіряєте Україні, вірите в наше незалежне життя після війни. Що ви можете зробити? Інвестувати зараз, дати робочі місця нашим людям", — звернувся Зеленський до іноземного бізнесу.

Також під час виступу у Давосі Зеленський розповів, скільки щодня Росія виготовляє балістичних ракет та безпілотників.

Крім того, глава держави сказав, що документи щодо завершення повномасштабної війни майже готові.