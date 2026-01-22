Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський у Давосі звернувся до іноземного бізнесу — що сказав

Зеленський у Давосі звернувся до іноземного бізнесу — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 17:36
Зеленський у Давосі закликав іноземний бізнес інвестувати в Україну
Президент України Володимир Зеленський у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський звернувся до іноземного бізнесу. Він закликав інвестувати в Україну та створювати нові робочі місця.

Про це Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на форумі у Давосі у четвер, 22 січня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський завернувся до іноземного бізнесу із закликом

Президент України, виступаючи сьогодні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, заявив, що захищати землю — дуже дороговартісна задача.

З огляду на це, він закликав іноземних підприємців підтримати Україну.

"Нам потрібні ваші офіси, ваші компанії. Це означатиме, що ви довіряєте Україні, вірите в наше незалежне життя після війни. Що ви можете зробити? Інвестувати зараз, дати робочі місця нашим людям", — звернувся Зеленський до іноземного бізнесу.

Також під час виступу у Давосі Зеленський розповів, скільки щодня Росія виготовляє балістичних ракет та безпілотників.

Крім того, глава держави сказав, що документи щодо завершення повномасштабної війни майже готові.

Володимир Зеленський Україна Давос бізнес інвестиції саміт в Давосі 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації