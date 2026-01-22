Зеленський у Давосі закликав іноземний бізнес інвестувати в Україну

Зеленський у Давосі звернувся до іноземного бізнесу — що сказав
Президент України Володимир Зеленський звернувся до іноземного бізнесу. Він закликав інвестувати в Україну та створювати нові робочі місця.
Про це Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на форумі у Давосі у четвер, 22 січня.
Зеленський завернувся до іноземного бізнесу із закликом
Президент України, виступаючи сьогодні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, заявив, що захищати землю — дуже дороговартісна задача.
З огляду на це, він закликав іноземних підприємців підтримати Україну.
"Нам потрібні ваші офіси, ваші компанії. Це означатиме, що ви довіряєте Україні, вірите в наше незалежне життя після війни. Що ви можете зробити? Інвестувати зараз, дати робочі місця нашим людям", — звернувся Зеленський до іноземного бізнесу.
Також під час виступу у Давосі Зеленський розповів, скільки щодня Росія виготовляє балістичних ракет та безпілотників.
Крім того, глава держави сказав, що документи щодо завершення повномасштабної війни майже готові.
