Зеленский в Давосе призвал иностранный бизнес инвестировать в Украину

Зеленский в Давосе обратился к иностранному бизнесу — что сказал
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к иностранному бизнесу. Он призвал инвестировать в Украину и создавать новые рабочие места.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время своего выступления на форуме в Давосе в четверг, 22 января.
Зеленский обратился к иностранному бизнесу с призывом
Президент Украины, выступая сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что защищать землю — очень дорогостоящая задача.
Учитывая это, он призвал иностранных предпринимателей поддержать Украину.
"Нам нужны ваши офисы, ваши компании. Это будет означать, что вы доверяете Украине, верите в нашу независимую жизнь после войны. Что вы можете сделать? Инвестировать сейчас, дать рабочие места нашим людям", — обратился Зеленский к иностранному бизнесу.
Также во время выступления в Давосе Зеленский рассказал, сколько ежедневно Россия производит баллистических ракет и беспилотников.
Кроме того, глава государства сказал, что документы по завершению полномасштабной войны почти готовы.
