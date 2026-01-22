Зеленский в Давосе призвал иностранный бизнес инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе 22 января 2026 года. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к иностранному бизнесу. Он призвал инвестировать в Украину и создавать новые рабочие места.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время своего выступления на форуме в Давосе в четверг, 22 января.

Президент Украины, выступая сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что защищать землю — очень дорогостоящая задача.

Учитывая это, он призвал иностранных предпринимателей поддержать Украину.

"Нам нужны ваши офисы, ваши компании. Это будет означать, что вы доверяете Украине, верите в нашу независимую жизнь после войны. Что вы можете сделать? Инвестировать сейчас, дать рабочие места нашим людям", — обратился Зеленский к иностранному бизнесу.

Также во время выступления в Давосе Зеленский рассказал, сколько ежедневно Россия производит баллистических ракет и беспилотников.

Кроме того, глава государства сказал, что документы по завершению полномасштабной войны почти готовы.