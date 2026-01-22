Видео
Зеленский заявил о помощи Украине от Латинской Америки

Зеленский заявил о помощи Украине от Латинской Америки

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 19:10
Латинская Америка может присоединиться к восстановлению Украины — Зеленский сделал заявление
Срочная новость

Страны Латинской Америки могут присоединиться к процессу восстановления Украины после завершения войны и сыграть важную роль в достижении устойчивого мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время саммита в Давосе в четверг, 22 января.

Читайте также:

По его словам, Украина сейчас работает над тремя ключевыми документами, среди которых соглашения о гарантиях безопасности и комплексный пакет послевоенного восстановления. К этим инициативам планируется привлекать все государства, которые во время войны не поддерживали Россию и разделяют принципы международного права.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
