Латинская Америка может присоединиться к восстановлению Украины — Зеленский сделал заявление

Страны Латинской Америки могут присоединиться к процессу восстановления Украины после завершения войны и сыграть важную роль в достижении устойчивого мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время саммита в Давосе в четверг, 22 января.

По его словам, Украина сейчас работает над тремя ключевыми документами, среди которых соглашения о гарантиях безопасности и комплексный пакет послевоенного восстановления. К этим инициативам планируется привлекать все государства, которые во время войны не поддерживали Россию и разделяют принципы международного права.

