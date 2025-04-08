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Зеленський з прем'єром Бельгії Вевером вшанували пам'ять воїнів

8 квітня 2025 13:28
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський зустрівся з прем'єром Бельгії Вевером — відео
Володимир Зеленський та Барт де Вевер. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 квітня, зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Очільник уряду прибув до Києва з офіційним візитом.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Візит Вевера до Києва

Зеленський разом з Вевером у Києві вшанували памʼять українських захисників і захисниць.

"Воїнів, завдяки яким Україна жива, вільна та продовжує боротися", — зазначив президент.

Прем’єр-міністр Бельгії вклонився полеглим українцям
Володимир Зеленський та Барт де Вевер біля Стіни пам'яті. Фото: ОП
Бельгійська делегація разом з Володимиром Зеленським вшанувала героїв України
Володимир Зеленський та Барт де Вевер біля Стіни пам'яті. Фото: ОП

Він наголосив, що Україна пам'ятає подвиг кожного та кожної, хто захистив її ціною власного життя. 

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, разом з прем'єром Бельгії до Києва також прибули голова МЗС Махім Прево та очільник міноборони Тео Франкен. 

Раніше ми писали, що посол Бельгії Люк Якобс висловив позицію своєї країни стосовно розміщення іноземного контингенту в Україні.

Володимир Зеленський Київ Бельгія війна в Україні
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