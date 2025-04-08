Зеленський зустрівся з прем'єром Бельгії Вевером — відео

Володимир Зеленський та Барт де Вевер. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 квітня, зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Очільник уряду прибув до Києва з офіційним візитом.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Візит Вевера до Києва

Зеленський разом з Вевером у Києві вшанували памʼять українських захисників і захисниць.

"Воїнів, завдяки яким Україна жива, вільна та продовжує боротися", — зазначив президент.

Володимир Зеленський та Барт де Вевер біля Стіни пам'яті. Фото: ОП

Володимир Зеленський та Барт де Вевер біля Стіни пам'яті. Фото: ОП

Він наголосив, що Україна пам'ятає подвиг кожного та кожної, хто захистив її ціною власного життя.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, разом з прем'єром Бельгії до Києва також прибули голова МЗС Махім Прево та очільник міноборони Тео Франкен.

Раніше ми писали, що посол Бельгії Люк Якобс висловив позицію своєї країни стосовно розміщення іноземного контингенту в Україні.