Зеленський зустрівся з прем'єром Бельгії Вевером — відео

Зеленський з прем'єром Бельгії Вевером вшанували пам'ять воїнів
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 квітня, зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Очільник уряду прибув до Києва з офіційним візитом.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Візит Вевера до Києва
Зеленський разом з Вевером у Києві вшанували памʼять українських захисників і захисниць.
"Воїнів, завдяки яким Україна жива, вільна та продовжує боротися", — зазначив президент.
Він наголосив, що Україна пам'ятає подвиг кожного та кожної, хто захистив її ціною власного життя.
Нагадаємо, разом з прем'єром Бельгії до Києва також прибули голова МЗС Махім Прево та очільник міноборони Тео Франкен.
Раніше ми писали, що посол Бельгії Люк Якобс висловив позицію своєї країни стосовно розміщення іноземного контингенту в Україні.
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