Зеленский встретился с премьером Бельгии Вевером — видео

Владимир Зеленский и Барт де Вевер. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 апреля, встретился с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Глава правительства прибыл в Киев с официальным визитом.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Визит Вевера в Киев

Зеленский вместе с Вевером в Киеве почтили память украинских защитников и защитниц.

"Воинов, благодаря которым Украина жива, свободна и продолжает бороться", — отметил президент.

Владимир Зеленский и Барт де Вевер у Стены памяти. Фото: ОП

Владимир Зеленский и Барт де Вевер у Стены памяти. Фото: ОП

Он подчеркнул, что Украина помнит подвиг каждого и каждой, кто защитил ее ценой собственной жизни.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вместе с премьером Бельгии в Киев также прибыли глава МИД Махим Прево и глава минобороны Тео Франкен.

Ранее мы писали, что посол Бельгии Люк Якобс выразил позицию своей страны относительно размещения иностранного контингента в Украине.