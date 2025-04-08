Зеленский встретился с премьером Бельгии Вевером — видео

Зеленский с премьером Бельгии Вевером почтили память воинов
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 апреля, встретился с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Глава правительства прибыл в Киев с официальным визитом.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Визит Вевера в Киев
Зеленский вместе с Вевером в Киеве почтили память украинских защитников и защитниц.
"Воинов, благодаря которым Украина жива, свободна и продолжает бороться", — отметил президент.
Он подчеркнул, что Украина помнит подвиг каждого и каждой, кто защитил ее ценой собственной жизни.
Напомним, вместе с премьером Бельгии в Киев также прибыли глава МИД Махим Прево и глава минобороны Тео Франкен.
Ранее мы писали, что посол Бельгии Люк Якобс выразил позицию своей страны относительно размещения иностранного контингента в Украине.
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