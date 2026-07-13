Зеленський з першою леді прибули до Франції на "Коаліцію охочих"

Олена Зеленська та Володимир Зеленський у Франції. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Український лідер Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською у понеділок, 13 липня, прибули до Франції, де відбудеться "Коаліція охочих". За його словами, сьогодні відбудуться важливі перемовини, які можуть відкрити для України більше можливостей для зміцнення захисту.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Зеленський прибув до Франції

Український лідер наголосив, що головним пріоритетом є антибалістика. За його словами, країна представить партнерам Антибалістичну програму і вперше зустріч на рівні лідерів, радників з питань нацбезпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи.

Крім того, Зеленський проведе зустріч з французьким президентом Емманюелем Макроном, а також візьме участь в "Коаліції охочих".

Також в Олени Зеленської запланована зустріч з новим гендиректором ЮНЕСКО. Сторони обговорять розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці.

"Подякуємо Франції за історичну підтримку, і наші військові візьмуть участь у параді до національного свята Франції — Дня взяття Бастилії", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив про підготовку найближчих міжнародних зустрічей і переговорів, спрямованих на зміцнення обороноздатності країни. Він підкреслив важливість отримання нових пакетів допомоги, посилення систем протиповітряної оборони та нарощування санкційного тиску на Росію.

Крім того, сьогодні Макрон проведе зустріч із лідерами країн "Коаліції охочих". Серед тем — зміцнення ППО України та гарантії безпеки.