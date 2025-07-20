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Зеленський ввів санкції проти кількох українців та росіян

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Дата публікації: 20 липня 2025 16:47
Зеленський запровадив санкції проти Латиніної, Королевської, Балашова
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти трьох українців та двох росіян за участь в інформаційних кампаніях проти України. Зокрема, йдеться про екснардепку Наталію Королевську та бізнесмена Геннадія Балашова.

Відповідний указ розміщено на сайті Президента.

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Санкції за антиукраїнську пропаганду

Зеленський запровадив обмеження щодо трьох українців та двох росіян за участь в інформаційних кампаніях проти України. Вказані особи просували антиукраїнські наративи, намагалися підірвати обороноздатність держави та легітимізувати агресію РФ.

Під санкції потрапили:

  • український блогер Андрій Серебрянський (відомий як "Андрій Луганський");
  • український бізнесмен Геннадій Балашов;
  • українська екснардепка Наталія Королевська;
  • російська блогерка Юлія Латиніна;
  • російська пропагандистка Тетяна Аксьоненко.

"Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком", — йдеться у рішенні.

Також в документів вказано, що Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

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Рішення РНБО щодо санкцій

Раніше Україна ввела обмеження проти низки китайських компаній, які постачали деталі підсанкційним російським підприємствам.

Також на початку липня Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 73 фізичних осіб, які є громадянами Росії. 

Володимир Зеленський санкції українці росіяни пропаганда
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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