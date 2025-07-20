Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ввел санкции против нескольких украинцев и россиян

Зеленский ввел санкции против нескольких украинцев и россиян

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 16:47
Зеленский ввел санкции против Латыниной, Королевской, Балашова
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинцев и двух россиян за участие в информационных кампаниях против Украины. В частности, речь идет об экс-нардепе Наталье Королевской и бизнесмене Геннадии Балашове.

Соответствующий указ размещен на сайте Президента.

Реклама
Читайте также:

Санкции за антиукраинскую пропаганду

Зеленский ввел ограничения в отношении трех украинцев и двух россиян за участие в информационных кампаниях против Украины. Указанные лица продвигали антиукраинские нарративы, пытались подорвать обороноспособность государства и легитимизировать агрессию РФ.

Под санкции попали:

  • украинский блогер Андрей Серебрянский (известный как "Андрей Луганский");
  • украинский бизнесмен Геннадий Балашов;
  • украинский экс-нардеп Наталья Королевская;
  • российский блогер Юлия Латынина;
  • российская пропагандистка Татьяна Аксененко.

"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", — говорится в решении.

Также в документов указано, что Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

null
Решение СНБО по санкциям

Ранее Украина ввела ограничения против ряда китайских компаний, которые поставляли детали подсанкционным российским предприятиям.

Также в начале июля Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 73 физических лиц, которые являются гражданами России.

Владимир Зеленский санкции украинцы россияне пропаганда
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации