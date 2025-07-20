Зеленский ввел санкции против Латыниной, Королевской, Балашова

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинцев и двух россиян за участие в информационных кампаниях против Украины. В частности, речь идет об экс-нардепе Наталье Королевской и бизнесмене Геннадии Балашове.

Соответствующий указ размещен на сайте Президента.

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Санкции за антиукраинскую пропаганду

Зеленский ввел ограничения в отношении трех украинцев и двух россиян за участие в информационных кампаниях против Украины. Указанные лица продвигали антиукраинские нарративы, пытались подорвать обороноспособность государства и легитимизировать агрессию РФ.

Под санкции попали:

украинский блогер Андрей Серебрянский (известный как "Андрей Луганский");

украинский бизнесмен Геннадий Балашов;

украинский экс-нардеп Наталья Королевская;

российский блогер Юлия Латынина;

российская пропагандистка Татьяна Аксененко.

"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", — говорится в решении.

Также в документов указано, что Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Решение СНБО по санкциям

Ранее Украина ввела ограничения против ряда китайских компаний, которые поставляли детали подсанкционным российским предприятиям.

Также в начале июля Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 73 физических лиц, которые являются гражданами России.