Зала вибухнула оплесками, коли Зеленський вшановував жертв Голокосту

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У понеділок, 27 січня, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії, присвяченій 80-річниці визволення в’язнів концтабору Аушвіц-Біркенау, що відбулася у Польщі. Він запалив свічки у пам'ять про загиблих.

Про це стало відомо з офіційної трансляції на YouTube каналі Auschwitz Memorial.

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Зала вибухнула оплесками

Зала вибухнула оплесками, коли Зеленський вшанував пам’ять жертв Голокосту під час церемонії, запаливши і поставивши свічку.

Ймовірно, цей момент став символічним підтвердженням того, що саме Україна зараз опинилася на передовій боротьби з новим проявом фашизму в світі — російським.

Окрім українського лідера Зеленського, у церемонії взяли участь президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Франції Еммануель Макрон та Польщі Анджей Дуда. Також на заході були присутні й інші світові лідери та політики.

Нагадаємо, 27 січня відзначають 80-ту річницю визволення в’язнів нацистського концтабору Аушвіц. Для забезпечення безпеки учасників церемонії на заходах введено надзвичайні заходи охорони.