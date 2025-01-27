Зал взорвался аплодисментами, когда Зеленский чествовал жертв Холокоста

Зеленский почтил память жертв Холокоста — зал аплодировал
В понедельник, 27 января, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии, посвященной 80-летию освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау, состоявшейся в Польше. Он зажег свечи в память о погибших.
Об этом стало известно из официальной трансляции на YouTube канале Auschwitz Memorial.
Зал взорвался аплодисментами
Зал взорвался аплодисментами, когда Зеленский почтил память жертв Холокоста во время церемонии, зажигая и ставя свечу.
Вероятно, этот момент стал символическим подтверждением того, что именно Украина сейчас оказалась на передовой борьбы с новым проявлением фашизма в мире — российским.
Кроме украинского лидера Зеленского, в церемонии приняли участие президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Франции Эммануэль Макрон и Польши Анджей Дуда. Также на мероприятии присутствовали и другие мировые лидеры и политики.
Напомним, 27 января отмечают 80-ю годовщину освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц. Для обеспечения безопасности участников церемонии на мероприятиях введены чрезвычайные меры охраны.
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