Зал взорвался аплодисментами, когда Зеленский чествовал жертв Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В понедельник, 27 января, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии, посвященной 80-летию освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау, состоявшейся в Польше. Он зажег свечи в память о погибших.

Об этом стало известно из официальной трансляции на YouTube канале Auschwitz Memorial.

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Зал взорвался аплодисментами

Зал взорвался аплодисментами, когда Зеленский почтил память жертв Холокоста во время церемонии, зажигая и ставя свечу.

Вероятно, этот момент стал символическим подтверждением того, что именно Украина сейчас оказалась на передовой борьбы с новым проявлением фашизма в мире — российским.

Кроме украинского лидера Зеленского, в церемонии приняли участие президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Франции Эммануэль Макрон и Польши Анджей Дуда. Также на мероприятии присутствовали и другие мировые лидеры и политики.

Напомним, 27 января отмечают 80-ю годовщину освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц. Для обеспечения безопасности участников церемонии на мероприятиях введены чрезвычайные меры охраны.