Зеленський відвідав обстріляну клініку в Запоріжжі та вшанував загиблих

Зеленський вшанував загиблих на місці ракетного удару в Запоріжжі
Володимир Зеленський приїхав на місце ракетного удару по Запоріжжю, де вшанував загиблих. Росіяни атакували медичний заклад міста.
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив в Telegram у четвер, 12 грудня.
Зеленський побував на місці обстрілу в Запоріжжі
Глава держави ознайомився з наслідками ракетного удару, якого Росія завдала по Запоріжжю 10 грудня. Унаслідок атаки був зруйнований медичний центр, а також пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, спортивний клуб та автомобілі.
"Сьогодні на місці обстрілу вшанував пам'ять загиблих. Пам'ятаємо всіх, чиї життя були забрані Росією", — зазначив президент.
Пошуково-рятувальна операція на місці удару тривала майже дві доби. Цей ракетний удар забрав життя 11 людей, ще 22 зазнали поранень.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Запорізьку область зустрівся з воїнами з 27-ї реактивної артилерійської бригади. Саме вони перші в Україні одержали системи HIMARS.
У Запоріжжі Президент України Володимир Зеленський відвідав підземну школу. Він поспілкувався з дітьми, які там навчаються.
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