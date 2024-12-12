Зеленський відвідав обстріляну клініку в Запоріжжі та вшанував загиблих

Володимир Зеленський на місці обстрілу у Запоріжжі. Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський приїхав на місце ракетного удару по Запоріжжю, де вшанував загиблих. Росіяни атакували медичний заклад міста.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив в Telegram у четвер, 12 грудня.

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Глава держави ознайомився з наслідками ракетного удару, якого Росія завдала по Запоріжжю 10 грудня. Унаслідок атаки був зруйнований медичний центр, а також пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, спортивний клуб та автомобілі.

"Сьогодні на місці обстрілу вшанував пам'ять загиблих. Пам'ятаємо всіх, чиї життя були забрані Росією", — зазначив президент.

Пошуково-рятувальна операція на місці удару тривала майже дві доби. Цей ракетний удар забрав життя 11 людей, ще 22 зазнали поранень.

Володимир Зеленський на місці ракетного обстрілу у Запоріжжі. Фото: Офіс президента

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Запорізьку область зустрівся з воїнами з 27-ї реактивної артилерійської бригади. Саме вони перші в Україні одержали системи HIMARS.

У Запоріжжі Президент України Володимир Зеленський відвідав підземну школу. Він поспілкувався з дітьми, які там навчаються.