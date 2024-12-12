Зеленский посетил обстрелянную клинику в Запорожье и почтил память погибших

Владимир Зеленский на месте обстрелов в Запорожье. Фото: Офис президента

Владимир Зеленский приехал на место ракетного удара по Запорожье, где почтил память погибших. Россияне атаковали медицинское учреждение города.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 12 декабря.

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Глава государства ознакомился с последствиями ракетного удара, который Россия нанесла по Запорожье 10 декабря. В результате атаки был разрушен медицинский центр, а также повреждены жилые дома, учебные заведения, спортивный клуб и автомобили.

"Сегодня на месте обстрела почтил память погибших. Помним всех, чьи жизни забрала Россия", — отметил президент.

Поисково-спасательная операция на месте удара продолжалась почти двое суток. Этот ракетный удар забрал жизни 11 человек, еще 22 получили ранения.

Владимир Зеленский на месте ракетного обстрела в Запорожье. Фото: Офис президента

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область встретился с воинами из 27 реактивной артиллерийской бригады. Именно они первыми в Украине получили HIMARS.

В Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский посетил подземную школу. Он пообщался с детьми, которые там учатся.