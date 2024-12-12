Зеленский посетил обстрелянную клинику в Запорожье и почтил память погибших

Зеленский почтил погибших на месте ракетного удара в Запорожье
Владимир Зеленский приехал на место ракетного удара по Запорожье, где почтил память погибших. Россияне атаковали медицинское учреждение города.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 12 декабря.
Зеленский побывал на месте обстрела в Запорожье
Глава государства ознакомился с последствиями ракетного удара, который Россия нанесла по Запорожье 10 декабря. В результате атаки был разрушен медицинский центр, а также повреждены жилые дома, учебные заведения, спортивный клуб и автомобили.
"Сегодня на месте обстрела почтил память погибших. Помним всех, чьи жизни забрала Россия", — отметил президент.
Поисково-спасательная операция на месте удара продолжалась почти двое суток. Этот ракетный удар забрал жизни 11 человек, еще 22 получили ранения.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область встретился с воинами из 27 реактивной артиллерийской бригады. Именно они первыми в Украине получили HIMARS.
В Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский посетил подземную школу. Он пообщался с детьми, которые там учатся.
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