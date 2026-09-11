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Головна Новини дня Зеленський вшанував пам'ять жертв терактів 11 вересня у США

Зеленський вшанував пам'ять жертв терактів 11 вересня у США

Ua ru
11 вересня 2026 20:49
Зеленський нагадав про жертв терактів 11 вересня та помсту НАТО
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський вшанував жертв терактів 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах Америки. Глава держави наголосив, що відповіддю на тероризм мають бути єдність демократичних країн і покарання зла.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал глави держави.

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Зеленський згадав жертв терактів 11 вересня

Президент заявив, що 11 вересня є водночас важливим і трагічним днем в історії, оскільки 25 років тому внаслідок терористичних атак у США загинули близько трьох тисяч людей із 90 країн світу, серед яких були й українці.

Зеленський висловив шану всім, хто тоді рятував людей, зокрема поліцейським, пожежникам і небайдужим громадянам, серед яких були особи українського походження.

Глава держави вважає, що після терактів НАТО продемонстрував єдність, застосувавши статтю 5 Вашингтонського договору. Цей приклад, за словами президента, свідчить про те, що демократичний світ повинен давати спільну відповідь на терористичні загрози та будь-яку агресію.

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"На будь-якого ворога й терориста, якщо люди хочуть зберегти свою цивілізацію, свої права, свободи й цінності, повинна бути відповідь. Бо зло повинне бути покаране", — наголосив президент.

Теракти 11 вересня 2001 року стали одними з наймасштабніших в історії. Терористи захопили чотири пасажирські літаки: два з них врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, ще один — у будівлю Пентагону, а четвертий упав у штаті Пенсильванія після того, як пасажири спробували перешкодити нападникам. Унаслідок атак загинули 2996 людей та понад 6000 осіб були поранені, а НАТО вперше в історії активувало статтю 5 Вашингтонського договору про колективну оборону.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про заяву Кирила Буданова у роковини терактів 11 вересня у США. Керівник ОП наголосив, що тепер Росія використовує терор як інструмент війни проти України.

Також Новини.LIVE писав про масштабну акцію пам'яті у Нью-Йорку до річниці терактів 11 вересня. У небі за допомогою сотень дронів відтворили силуети веж-близнюків Всесвітнього торгового центру.

Володимир Зеленський США теракт терористи 11 вересня
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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