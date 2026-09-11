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Главная Новости дня Зеленский почтил память жертв терактов 11 сентября в США

Зеленский почтил память жертв терактов 11 сентября в США

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11 сентября 2026 20:49
Зеленский напомнил о жертвах терактов 11 сентября и мести НАТО
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв террористических актов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки. Глава государства подчеркнул, что ответом на терроризм должны стать единство демократических стран и наказание зла.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

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Зеленский вспомнил жертв терактов 11 сентября

Президент заявил, что 11 сентября является одновременно важным и трагическим днем в истории, поскольку 25 лет назад в результате террористических атак в США погибли около трех тысяч человек из 90 стран мира, среди которых были и украинцы.

Зеленский выразил уважение всем, кто тогда спасал людей, в частности полицейским, пожарным и неравнодушным гражданам, среди которых были лица украинского происхождения.

Глава государства считает, что после терактов НАТО продемонстрировало единство, применив статью 5 Вашингтонского договора. Этот пример, по словам президента, свидетельствует о том, что демократический мир должен давать совместный ответ на террористические угрозы и любую агрессию.

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"На любого врага и террориста, если люди хотят сохранить свою цивилизацию, свои права, свободы и ценности, должен быть ответ. Потому что зло должно быть наказано", — подчеркнул президент.

Теракты 11 сентября 2001 года стали одними из самых масштабных в истории. Террористы захватили четыре пассажирских самолета: два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один — в здание Пентагона, а четвёртый разбился в штате Пенсильвания после того, как пассажиры попытались помешать нападавшим. В результате атак погибли 2996 человек и более 6000 человек получили ранения, а НАТО впервые в истории применило статью 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о заявлении Кирилла Буданова в годовщину терактов 11 сентября в США. Глава ОП подчеркнул, что сейчас Россия использует террор как инструмент войны против Украины.

Также Новини.LIVE писал о масштабной акции памяти в Нью-Йорке к годовщине терактов 11 сентября. В небе с помощью сотен дронов воссоздали силуэты башен-близнецов Всемирного торгового центра.

Владимир Зеленский США теракт террористы 11 сентября
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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