Буданов закликав протистояти терору РФ

Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна

Керівник ОП Кирило Буданов вшанував пам’ять жертв масштабних терактів у США 11 вересня 2001 року. Він зазначив, що серед майже трьох тисяч загиблих були й громадяни України. Буданов висловив співчуття американському народу та наголосив, що пам’ять про людей, чиї життя забрали терористи, має залишатися назавжди.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Буданов вшанував жертв терактів у США

За словами очільника ОП, після терактів 11 вересня 2001 року світ об’єднався у боротьбі з тероризмом.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Водночас сьогодні Україна протистоїть Росії, яка, як зазначив Буданов, зробила терор одним з інструментів ведення війни.

"Росія щодня вбиває цивільних, руйнує мирні міста і намагається зламати наш спротив", — наголосив він.

Читайте також:

Буданов підкреслив, що російський терор становить загрозу не лише для України, а й для всього демократичного світу. На його думку, дії Москви мають отримати спільну та рішучу відповідь міжнародної спільноти.

Він також вшанував пам’ять усіх людей, які стали жертвами терористичних атак.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 вересня Кирило Буданов заявив, що Україна готова ділитися з партнерами досвідом ведення сучасної війни. За його словами, цей досвід дістався українцям ціною значних ресурсів і крові, однак Київ готовий передавати його країнам, які підтримують Україну від перших днів повномасштабної війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 вересня Кирило Буданов заявив, що абсолютна безпека є основою свободи, гідності, національної економіки та майбутнього наступних поколінь. Він наголосив, що захищеність держави неможливо отримати від міжнародних партнерів як подарунок чи випросити, адже її потрібно системно розбудовувати самостійно.