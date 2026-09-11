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Главная Новости дня Буданов почтил память жертв терактов 11 сентября в США

Буданов почтил память жертв терактов 11 сентября в США

Ua ru
11 сентября 2026 13:56
Буданов призвал противостоять террору РФ
Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

Глава ОП Кирилл Буданов почтил память жертв масштабных терактов в США 11 сентября 2001 года. Он отметил, что среди почти трех тысяч погибших были и граждане Украины. Буданов выразил соболезнования американскому народу и подчеркнул, что память о людях, чьи жизни унесли террористы, должна оставаться навсегда.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Буданов почтил память жертв терактов в США

По словам главы ОП, после терактов 11 сентября 2001 года мир объединился в борьбе с терроризмом.

Буданов почтил память жертв терактов 11 сентября в США - фото 1
Пост Буданова. Фото: скриншот

В то же время сегодня Украина противостоит России, которая, как отметил Буданов, сделала террор одним из инструментов ведения войны.

"Россия ежедневно убивает мирных жителей, разрушает мирные города и пытается сломить наше сопротивление", — подчеркнул он.

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Буданов подчеркнул, что российский террор представляет угрозу не только для Украины, но и для всего демократического мира. По его мнению, действия Москвы должны получить совместный и решительный ответ международного сообщества.

Он также почтил память всех людей, ставших жертвами террористических атак.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 сентября Кирилл Буданов заявил, что Украина готова делиться с партнерами опытом ведения современной войны. По его словам, этот опыт достался украинцам ценой значительных ресурсов и крови, однако Киев готов передавать его странам, которые поддерживают Украину с первых дней полномасштабной войны.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 сентября Кирилл Буданов заявил, что абсолютная безопасность является основой свободы, достоинства, национальной экономики и будущего следующих поколений. Он подчеркнул, что защищенность государства невозможно получить от международных партнеров в качестве подарка или выпросить, ведь ее нужно системно строить самостоятельно.

теракт Кирилл Буданов война в Украине Россия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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