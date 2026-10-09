Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам полеглих воїнів

Президент України Володимир Зеленський та український військовий під час вручення сертифікатів на квартири. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна продовжує традицію вдячності захисникам та захисницям. Він вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним військовослужбовцям, удостоєних цього звання посмертно.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає Новини.LIVE.

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Квартири Героям України та їх родинам

"Вдячність, повага, чіткий факт: щоб у кожного Героя, щоб у кожної сім'ї українських Героїв був свій дім тут, в Україні. Україна збереглася завдяки всім тим, хто заради України бʼється, хто пише історію незалежної держави, історію нової України, яка не віддає свого, яка гідно тримається, нарощує власну силу. України, яка не дає себе стерти, яка не забуває", — заявив Зеленський.

Український військовий отримує сертифікат від Володимира Зеленського. Фото: ОП

Президент наголосив, що Україна шанує пам’ять усіх Героїв, які загинули, захищаючи державу. Присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання.

Хвилина мовчання. Фото: ОП

За словами глави держави, українця достойно стоять проти противника, який численніший та більший, однак на землі не досягає своєї мети.

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"Бо ця їхня нібито перевага насправді не має головного — того, що є в нашій державі, у нашого народу, що є в Україні, — це наші люди. Люди, які знають і розуміють, за що саме борються, що та кого саме вони захищають і що саме на українській стороні в цій війні правда і право на нашій стороні", — сказав Зеленський.

Вручення сертифіката на житло. Фото: ОП

Український лідер вручив сертифікати на житло Гером України та рідних полеглих воїнів, серед яких військові Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил підтримки Збройних Сил України, Національної гвардії України.

Йдеться про пілотів та воїнів, які відзначилися в боях за Київську область, Київ та Маріуполь у 2022 році, виконували завдання на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі та Сумщині, а також під час участі в Курській операції.

Як писали Новини.LIVE, 9 жовтня Зеленський провів селектор за участю військових та уряду. Зокрема, він заявив про значні пошкодження енергомереж і об’єктів передачі електроенергії. Також була доповідь стосовно ситуації на фронті.

Крім того, Зеленський заявив про ураження двох російських нафтопереробних заводів і дата-центру. За його словами, ці атаки стали дзеркальною відповіддю України на дії Росії.