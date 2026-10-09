Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и семьям погибших воинов

Президент Украины Владимир Зеленский и украинский военнослужащий во время вручения сертификатов на квартиры. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна продолжает традицию выражения благодарности защитникам и защитницам. Он вручил 20 сертификатов на получение квартир Героям Украины и родным военнослужащих, удостоенных этого звания посмертно.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Новини.LIVE.

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Квартиры Героям Украины и их семьям

"Благодарность, уважение, неоспоримый факт: чтобы у каждого Героя, чтобы у каждой семьи украинских Героев был свой дом здесь, в Украине. Украина сохранилась благодаря всем тем, кто ради Украины сражается, кто пишет историю независимого государства, историю новой Украины, которая не отдает свое, которая достойно держится, наращивает собственную силу. Украины, которая не дает себя стереть, которая не забывает", — заявил Зеленский.

Украинский военный получает сертификат от Владимира Зеленского. Фото: ОП

Президент подчеркнул, что Украина чтит память всех Героев, погибших, защищая государство. Присутствующие почтили память павших минутой молчания.

Минута молчания. Фото: ОП

По словам главы государства, украинцы достойно противостоят противнику, который превосходит их по численности и силе, но на земле не достигает своей цели.

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"Потому что это их якобы преимущество на самом деле лишено главного — того, что есть в нашем государстве, у нашего народа, что есть в Украине, — это наши люди. Люди, которые знают и понимают, за что именно борются, что и кого именно они защищают и что именно на украинской стороне в этой войне правда и право на нашей стороне", — сказал Зеленский.

Вручение сертификата на жилье. Фото: ОП

Украинский лидер вручил сертификаты на жилье Героям Украины и родным погибших воинов, среди которых военнослужащие Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил поддержки Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины.

Речь идет о пилотах и воинах, отличившихся в боях за Киевскую область, Киев и Мариуполь в 2022 году, выполняли задачи в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях, а также во время участия в Курской операции.

Как писали Новини.LIVE, 9 октября Зеленский провел селекторную конференцию с участием военных и представителей правительства. В частности, он заявил о значительных повреждениях энергосетей и объектов передачи электроэнергии. Также был представлен доклад о ситуации на фронте.

Кроме того, Зеленский заявил о поражении двух российских нефтеперерабатывающих заводов и дата-центра. По его словам, эти атаки стали зеркальным ответом Украины на действия России.