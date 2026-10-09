Зеленский заявил о значительных повреждениях энергосистемы и проблемах с планами обеспечения устойчивости

Восстановление круглосуточно: Зеленский о поврежденных энергосетях
Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 9 октября, провел селекторную конференцию с участием военных и правительственных чиновников. Он сообщил о значительных повреждениях энергосети и объектов передачи электроэнергии. По его словам, восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Состояние электросистемы
"Во-первых: благодарен всем ремонтным бригадам, работникам энергетических компаний и тем областным властям, которые оперативно восстанавливают работу энергосистемы после российских ударов. К сожалению, много повреждений в энергосети и на объектах передачи электроэнергии. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", — отметил Зеленский.
По его словам, обновлены потребности в энергооборудовании и пакетах противовоздушной обороны. Сейчас Министерство иностранных дел и команда Офиса Президента готовят соответствующие сообщения для партнеров. Кроме того, Зеленский будет вести переговоры с лидерами.
Планы устойчивости
Глава государства заслушал доклад о сроках выполнения планов устойчивости, в частности в Киевской области и других регионах. Зеленский подчеркнул, что задержки в работах абсолютно недопустимы, а ответственность Министерства инфраструктуры и областных администраций носит персональный характер.
"Отдельно определили задачи по Киеву — из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых мер. Был отчет о ситуации в Прилуках в Черниговской области, поручил до конца недели подготовить полный пакет решений, которые были обсуждены с жителями Прилук", — заявил украинский лидер.
Ситуация на фронте
Также Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины и главнокомандующего ВСУ о ситуации на фронте, прежде всего в Донецкой области — в районах Константиновки, Доброполья, Славянска, Краматорска.
"Есть результаты в уничтожении «просачиваний» оккупантов в Доброполье. Определили решения, которые должны сработать в ближайшие недели. Благодарю каждое подразделение, которое полностью выполняет поставленные задачи. Слава Украине!" — добавил глава государства.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго, 9 октября в Киеве и семи областях Украины произошли новые перебои с электроснабжением, в результате чего местами вводились аварийные отключения электроэнергии.
Ранее мы сообщали, что сегодня для предприятий промышленного сектора и бизнеса в течение суток действуют графики ограничения потребления электроэнергии. Кроме того, для всех групп потребителей будут действовать почасовые отключения света.