Отключение электричества 9 октября: графики для Украины

Город погрузился в темноту из-за экстренных отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине завтра, 9 октября, в некоторых регионах будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Они связаны с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Графики будут действовать в течение суток, однако ситуация в энергосистеме может измениться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

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Графики отключений света 9 октября

В пятницу, 9 октября, в некоторых регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления.

Для промышленности и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности. В то же время для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2 очередей.

В Укрэнерго отметили, что причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

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В компании также предупредили, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Поэтому потребителей призывают следить за сообщениями операторов систем распределения — облэнерго — в своем регионе.

Укрэнерго также напомнило о необходимости экономного потребления электроэнергии в часы, когда она поступает по графику.

"Завтра, 9 октября, в некоторых регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления: 00:00 – 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. 00:00 – 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей). Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", — говорится в сообщении Укрэнерго.

Заявление Укрэнерго/facebook.com/npcukrenergo

Новини.LIVE сообщали, что зимой в Украине могут вводить ежедневные отключения электроэнергии продолжительностью не менее шести часов. Больше всего ограничения, по прогнозу эксперта, могут коснуться Киева и прифронтовых регионов. Дефицит электроэнергии планируют компенсировать импортом, а также ограничениями для крупных предприятий.

Новини.LIVE также писали, что зимние блэкауты и регулярные перебои со светом не должны привести к дефициту топлива в Украине. Даже при массовом использовании дизельных генераторов топливный рынок, по прогнозу эксперта, справится с дополнительной нагрузкой. Рост спроса на дизельное топливо не должен привести к резкому скачку цен или нехватке топлива на АЗС.