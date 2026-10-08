Отключение электричества 9 октября: графики для Украины

Будут действовать круглосуточно: графики отключений света на завтра
В Украине завтра, 9 октября, в некоторых регионах будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Они связаны с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Графики будут действовать в течение суток, однако ситуация в энергосистеме может измениться.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.
Графики отключений света 9 октября
В пятницу, 9 октября, в некоторых регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления.
Для промышленности и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности. В то же время для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2 очередей.
В Укрэнерго отметили, что причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В компании также предупредили, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Поэтому потребителей призывают следить за сообщениями операторов систем распределения — облэнерго — в своем регионе.
Укрэнерго также напомнило о необходимости экономного потребления электроэнергии в часы, когда она поступает по графику.
"Завтра, 9 октября, в некоторых регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления: 00:00 – 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. 00:00 – 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей). Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", — говорится в сообщении Укрэнерго.
Новини.LIVE сообщали, что зимой в Украине могут вводить ежедневные отключения электроэнергии продолжительностью не менее шести часов. Больше всего ограничения, по прогнозу эксперта, могут коснуться Киева и прифронтовых регионов. Дефицит электроэнергии планируют компенсировать импортом, а также ограничениями для крупных предприятий.
Новини.LIVE также писали, что зимние блэкауты и регулярные перебои со светом не должны привести к дефициту топлива в Украине. Даже при массовом использовании дизельных генераторов топливный рынок, по прогнозу эксперта, справится с дополнительной нагрузкой. Рост спроса на дизельное топливо не должен привести к резкому скачку цен или нехватке топлива на АЗС.