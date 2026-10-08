Відключення світла 9 жовтня: графіки для України

Місто в темряві через екстрені відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 9 жовтня, в частині регіонів застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Вони пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Графіки діятимуть протягом усієї доби, однак ситуація в енергосистемі може змінитися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

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Графіки відключень світла 9 жовтня

У п'ятницю, 9 жовтня, у частині регіонів України вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання.

Для промисловості та бізнесу протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності. Водночас для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2 черг.

В Укренерго зазначили, що причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

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У компанії також попередили, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінитися. Тому споживачів закликають стежити за повідомленнями операторів систем розподілу — обленерго — у своєму регіоні.

Укренерго також нагадало про необхідність ощадливого споживання електроенергії в години, коли вона з’являється за графіком.

"Завтра, 9 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: 00:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. 00:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 2 черг). Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — йдеться у повідомленні Укренерго.

Заява Укренерго/facebook.com/npcukrenergo

Новини.LIVE інформували, що взимку в Україні можуть запроваджувати щоденні відключення електроенергії тривалістю щонайменше шість годин. Найбільше обмеження, за прогнозом експерта, можуть торкнутися Києва та прифронтових регіонів. Дефіцит електроенергії планують компенсувати імпортом, а також обмеженнями для великих підприємств.

Новини.LIVE також писали, що зимові блекаути та регулярні перебої зі світлом не мають спричинити дефіциту пального в Україні. Навіть за масового використання дизельних генераторів паливний ринок, за прогнозом експерта, впорається з додатковим навантаженням. Зростання попиту на дизель не повинно призвести до різкого стрибка цін або нестачі пального на АЗС.