Зеленський заявив про значні пошкодження енергосистеми та проблеми з планами стійкості

Відновлення цілодобово: Зеленський про пошкоджені енергомережі
Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 9 жовтня, провів селектор за участі військових та урядовців. Він повідомив про значні пошкодження енергомережі та обʼєктів передачі електрики. За його словами, відновлення проводиться цілодобово.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Стан електросистеми
"Перше: вдячний усім ремонтним бригадам, працівникам енергетичних компаній і тим обласним владам, які оперативно відновлюють роботу енергосистеми після російських ударів. На жаль, багато пошкоджень енергомережі, об’єктів передачі електрики. Відновлення ведеться цілодобово", — зазначив Зеленський.
За його словами, оновлено потреби в енергообладнанні та пакетах протиповітряної оборони. Наразі Міністерство закордонних справ та команда Офісу Президента готують відповідну комунікацію з партнерами. Крім того, Зеленський говоритиме з лідерами.
Плани стійкості
Глава держави заслухав доповідь стосовно термінів виконання планів стійкості, зокрема в Київській області та в інших регіонах. Зеленський наголосив, що гальмування робіт абсолютно неприпустиме та відповідальність Мінінфраструктури та обладміністрацій є персональною.
"Окремо визначили завдання щодо Києва — через майже повне невиконання міською владою необхідних кроків. Був звіт по ситуації в Прилуках на Чернігівщині, доручив до кінця тижня підготувати повний пакет рішень, які були обговорені з людьми в Прилуках", — заявив український лідер.
Ситуація на фронті
Також Зеленський заслухав доповідь міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ стосовно ситуації на фронті, передусім в Донецькій області — у районах Костянтинівки, Добропілля, Слов’янська, Краматорська.
"Є результати у знищенні "просочувань" окупанта в Добропіллі. Визначили рішення, які мають спрацювати найближчими тижнями. Дякую кожному підрозділу, який повністю виконує визначені завдання. Слава Україні!" — додав глава держави.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укренерго, 9 жовтня у Києві та семи областях України сталися нові перебої з електропостачання, внаслідок чого подекуди запроваджували аварійні знеструмлення.
Раніше ми повідомляли, що сьогодні для підприємств промислового сектору та бізнесу протягом доби діють графіки обмеження споживання електроенергії. Крім того, для всіх груп споживачів діятимуть погодинні відключення світла.