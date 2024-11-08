Сертифікати на квартири від Зеленського отримали Герої України та родини загиблих

Зеленский вручає сертифікат військовій. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 листопада, зустрівся з Героями та рідними загиблих воїнів. Український лідер вручив їм сертифікати на квартири.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Квартири для воїнів та їхніх родин

"Україна неодмінно досягне своєї мети жити у справжньому мирі, мати свою волю та свою державу. І майбутні наші покоління, що житимуть у такій державі, завжди знатимуть і шануватимуть Героїв, що зберегли Україну, її незалежність, життя кожного з нас", — наголосив президент.

Сьогодні Зеленський вручив Героям України та рідним загиблих сертифікати на квартири. В Україні триває ініціатива держави щодо своїх воїнів. Він наголосив, що це традиція особливої вдячності, особливої поваги й особливої уваги до особливих людей, найкращих синів і доньок України — Героїв України та їхніх родин.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, в Ужгороді Зеленський відвідав військових, які проходять реабілітацію та вручив захисникам нагороди.

Крім того, президент вручив Золоту Зірку Героя України Юрію Жуковцю. Це командир, завдяки якому було проведено успішні бойові операції на різних напрямках.