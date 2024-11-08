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Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям и их семьям

8 ноября 2024 16:38
Евгения Брюховецкая - редактор
Сертификаты на квартиры от Зеленского получили Герои Украины и семьи погибших
Зеленский вручает сертификат военной. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, встретился с Героями и родными погибших воинов. Украинский лидер вручил им сертификаты на квартиры.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Украина непременно достигнет своей цели жить в настоящем мире, иметь свою волю и свое государство. И будущие наши поколения, которые будут жить в таком государстве, всегда будут знать и уважать Героев, сохранивших Украину, ее независимость, жизнь каждого из нас", — подчеркнул президент.

Сегодня Зеленский вручил Героям Украины и родным погибших сертификаты на квартиры. В Украине продолжается инициатива государства по отношению к своим воинам. Он подчеркнул, что это традиция особой благодарности, особого уважения и особого внимания к особым людям, лучшим сыновьям и дочерям Украины — Героям Украины и их семьям.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Ужгороде Зеленский посетил военных , которые проходят реабилитацию и вручил защитникам награды.

Кроме того, президент вручил Золотую Звезду Героя Украины Юрию Жуковцу. Это командир, благодаря которому были проведены успешные боевые операции по разным направлениям.

семья Герой Украины квартиры война в Украине погибшие военные

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