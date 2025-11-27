Зеленський нагородив міністра закордонних справ Латвії Байбу Браже

Володимир Зеленський та Байба Браже. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 27 листопада, нагородив главу Міністерства закордонних справ Латвії Байбу Браже орденом "За заслуги" II ступеня. Крім того, сторони провели розмову.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Браже

Зеленський нагородив Браже за вагомий особистий внесок у зміцнення співпраці та підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Зеленський вручає орден Браже. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Глава держави подякував за всю допомогу українцям, за візит та поїздку до Чернігова. За його словами, для країни надзвичайно важливо, коли партнери особисто відвідують такі місця, підтримують відбудову шкіл та садочків.

Сторони обговорили оборонну підтримку. Зеленський зауважив, що Україна цінує внесок Латвії в ініціативу PURL.

Вони також говорили про можливості використання механізму SAFE та перспективи спільного виробництва зброї. За словами українського лідера, Латвія є лідером Коаліції дронів та цього року поставила країні близько 12 тисяч безпілотників.

"Увага й дипломатичній ситуації. Наші позиції спільні — потрібно посилювати санкційний тиск на Росію та продовжувати відповідну роботу з партнерами. Латвія стоїть поруч із нами й стоятиме надалі. Вдячний за незмінність підтримки України", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 27 листопада глава держави обговорив з премʼєром Нідерландів Діком Схоофом роботу над миром для України.

Також Зеленський поговорив з лідером Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим про встановлення миру.