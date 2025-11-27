Зеленский наградил министра иностранных дел Латвии Байбу Браже

Владимир Зеленский и Байба Браже. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 27 ноября, наградил главу Министерства иностранных дел Латвии Байбу Браже орденом "За заслуги" II степени. Кроме того, стороны провели разговор.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Встреча Зеленского с Браже

Зеленский наградил Браже за весомый личный вклад в укрепление сотрудничества и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский вручает орден Браже. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Глава государства поблагодарил за всю помощь украинцам, за визит и поездку в Чернигов. По его словам, для страны чрезвычайно важно, когда партнеры лично посещают такие места, поддерживают восстановление школ и садиков.

Стороны обсудили оборонную поддержку. Зеленский отметил, что Украина ценит вклад Латвии в инициативу PURL.

Они также говорили о возможностях использования механизма SAFE и перспективах совместного производства оружия. По словам украинского лидера, Латвия является лидером Коалиции дронов и в этом году поставила стране около 12 тысяч беспилотников.

"Внимание и дипломатической ситуации. Наши позиции общие — нужно усиливать санкционное давление на Россию и продолжать соответствующую работу с партнерами. Латвия стоит рядом с нами и будет стоять в дальнейшем. Благодарен за неизменность поддержки Украины", — добавил Зеленский.

