Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский вручил главе МИД Латвии престижную награду — видео

Зеленский вручил главе МИД Латвии престижную награду — видео

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 18:39
Зеленский наградил министра иностранных дел Латвии Байбу Браже
Владимир Зеленский и Байба Браже. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 27 ноября, наградил главу Министерства иностранных дел Латвии Байбу Браже орденом "За заслуги" II степени. Кроме того, стороны провели разговор.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского с Браже

Зеленский наградил Браже за весомый личный вклад в укрепление сотрудничества и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Володимир Зеленський та Байба Браже
Зеленский вручает орден Браже. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Глава государства поблагодарил за всю помощь украинцам, за визит и поездку в Чернигов. По его словам, для страны чрезвычайно важно, когда партнеры лично посещают такие места, поддерживают восстановление школ и садиков.

Стороны обсудили оборонную поддержку. Зеленский отметил, что Украина ценит вклад Латвии в инициативу PURL.

Они также говорили о возможностях использования механизма SAFE и перспективах совместного производства оружия. По словам украинского лидера, Латвия является лидером Коалиции дронов и в этом году поставила стране около 12 тысяч беспилотников.

"Внимание и дипломатической ситуации. Наши позиции общие — нужно усиливать санкционное давление на Россию и продолжать соответствующую работу с партнерами. Латвия стоит рядом с нами и будет стоять в дальнейшем. Благодарен за неизменность поддержки Украины", — добавил Зеленский.

Напомним, 27 ноября глава государства обсудил с премьером Нидерландов Диком Схоофом работу над миром для Украины.

Также Зеленский поговорил с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим об установлении мира.

Владимир Зеленский война Латвия Украина награда политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации