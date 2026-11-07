Президент України Володимир Зеленський під час наради 7 листопада 2026 року. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Росія продовжує завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а дефіцит засобів протиповітряної оборони залишається значним. Під час сьогоднішньої атаки російські війська застосували 36 ракет, які заходять на ціль балістичною траєкторією, знешкодити вдалося лише чотири. Також Україна готує додаткові заходи для захисту енергетики, транспортного сполучення Києва та відновлення після обстрілів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо наслідків російського удару та відновлення після атак у суботу, 7 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Скільки ракет випустила Росія по Україні вночі

За словами Володимира Зеленського, під час нічної атаки 7 листопада російські війська застосували 36 ракет, які рухалися до цілей балістичною траєкторією. Українським силам вдалося знешкодити лише чотири з них. Глава держави також звернув увагу на нестачу перехоплювачів для систем Patriot та необхідність прискорити їх постачання від Сполучених Штатів.

"Провів селектор по наслідках російського удару та відновленню після атак. В ударі цієї ночі було 36 ракет, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Знешкодити вдалося тільки чотири ракети.

На жаль, зберігається значний дефіцит перехоплювачів для "Петріотів", і допомогти його подолати можуть передусім Сполучені Штати. На всіх рівнях шукаємо способи прискорити постачання, донести до Американської сторони необхідні сигнали, щоб дали Україні можливість захищати життя. Особливо це потрібно зараз – не просто перед зимою, але й перед черговою нашою спільною з партнерами спробою активізувати перемовини", — написав лідер.

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Президент також прокоментував посилення російських атак на тлі дипломатичних зусиль. За його словами, Кремль використовує удари по Україні та її інфраструктурі як додатковий інструмент тиску на українську позицію та позицію міжнародних партнерів. Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати та інші союзники реагуватимуть на такі дії принципово:

"Росія сприймає дипломатію специфічно — як підвид агресії. І посиленням ударів проти України, проти нашої інфраструктури саме в цей час Росія намагається додатково підготувати ґрунт для тиску на українську позицію і позицію партнерів. Сподіваємось, що Сполучені Штати, як і інші наші партнери, діятимуть принципово".

На пошкодженому енергооб'єкті виявили ракети КНДР

Окремо Зеленський повідомив про результати попередніх експертиз на місцях влучань російської балістики. Зокрема, на одному з ключових пошкоджених енергетичних об'єктів виявили ознаки застосування північнокорейських ракет KN-23. Водночас експертизи щодо наслідків ударів ще тривають.

Президент наголосив, що використання Росією озброєння, яке виробляє та постачає Північна Корея, є додатковим аргументом на користь посилення міжнародних санкцій.

У Києві готують резервні схеми транспортного сполучення

Під час селектора також обговорили виклики, які виникли для столиці. Зеленський повідомив, що доручив Міністерству внутрішніх справ України, Івану Вигівському та Київській міській адміністрації спільно з необхідними структурами підготувати резервні схеми транспортного сполучення та забезпечити додатковий транспорт.

За словами президента, наразі на міському рівні таких резервних схем фактично немає:

"Були детальні доповіді по викликах для Києва. Доручив МВС України Івану Вигівському разом з усіма необхідними структурами та Київською міською адміністрацією підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві й додатковий транспорт. На сьогодні на міському рівні саме таких резервних схем фактично не існує".

Зеленський про відновлення енергетики та допомогу партнерів

Крім того, під час селектора заслухали доповіді щодо відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів та залучених до цієї роботи сил. Також військові представили результати застосування засобів радіоелектронної боротьби, за підсумками яких визначили напрями для масштабування. Окрему доповідь представив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга:

"Були детальні доповіді Премʼєр-міністра України Сергія Корецького по відновленню енергообʼєктів, залученим силам. Були доповіді військових по застосуванню РЕБ, і ми визначили напрями для масштабування. Була окрема доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги."

Також президент повідомив про підготовку до зустрічей у форматі Групи семи, в яких братиме участь Україна. Серед очікуваних результатів — нові внески європейських країн до програми PURL, додаткові пакети енергетичної підтримки та постачання для української логістики.

"Готуються зустрічі у форматі Групи семи, і Україна буде представлена. Розраховуємо на нові внески європейських країн в програму PURL: є попередні зобовʼязання. Будуть і нові пакети енергетичної підтримки для України, а також нове постачання для нашої логістики. Дякую усім, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто ефективно працює заради України й відновлення після російських ударів", — підсумував глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що не співчуває російським військовим, які прийшли в Україну вбивати мирних жителів. Президент наголосив, що відповідальність за війну лежить на Путіні, однак російські солдати також самостійно відповідають за свої дії. Також глава держави нагадав про зруйновані Росією українські міста, школи та церкви.

Новини.LIVE писали, що Зеленський заявив, що головними темами переговорів в Абу-Дабі 10–11 листопада мають стати завершення війни та гарантії безпеки для України. Президент наголосив, що лише після врегулювання цих питань можна переходити до обговорення нової архітектури безпеки між Європою та Росією. Таку позицію він озвучив під час розмови зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.