Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания 7 ноября 2026 года. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Россия продолжает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, а дефицит средств противовоздушной обороны остается значительным. Во время сегодняшней атаки российские войска применили 36 ракет, летящих к цели по баллистической траектории, обезвредить удалось лишь четыре. Также Украина готовит дополнительные меры для защиты энергетики, транспортного сообщения Киева и восстановления после обстрелов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания, посвященного последствиям российского удара и восстановлению после атак в субботу, 7 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Сколько ракет выпустила Россия по Украине ночью

По словам Владимира Зеленского, во время ночной атаки 7 ноября российские войска применили 36 ракет, которые летели к целям по баллистической траектории. Украинским силам удалось сбить лишь четыре из них. Глава государства также обратил внимание на нехватку перехватчиков для систем Patriot и необходимость ускорить их поставку из Соединенных Штатов.

"Провел селекторное совещание по итогам российского удара и восстановлению после атак. В ударе этой ночью было 36 ракет, которые летели к цели по баллистической траектории. Неутрализовать удалось только четыре ракеты.

К сожалению, сохраняется значительный дефицит перехватчиков для "Пэтриотов", и помочь его преодолеть могут прежде всего Соединенные Штаты. На всех уровнях ищем способы ускорить поставки, донести до американской стороны необходимые сигналы, чтобы они дали Украине возможность защищать жизни. Особенно это нужно сейчас — не просто перед зимой, но и перед очередной нашей совместной с партнерами попыткой активизировать переговоры", — написал лидер.

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Зеленский заявил о попытках РФ оказать давление на Украину с помощью обстрелов

Президент также прокомментировал усиление российских атак на фоне дипломатических усилий. По его словам, Кремль использует удары по Украине и её инфраструктуре как дополнительный инструмент давления на украинскую позицию и позицию международных партнёров. Зеленский выразил надежду, что Соединённые Штаты и другие союзники будут реагировать на такие действия принципиально:

"Россия воспринимает дипломатию по-своему — как разновидность агрессии. И, усиливая удары по Украине, по нашей инфраструктуре именно в это время, Россия пытается дополнительно подготовить почву для давления на позицию Украины и позицию партнеров. Надеемся, что Соединённые Штаты, как и другие наши партнёры, будут действовать принципиально".

На поврежденном энергообъекте обнаружили ракеты КНДР

Отдельно Зеленский сообщил о результатах предварительных экспертиз на местах попаданий российской баллистики. В частности, на одном из ключевых поврежденных энергетических объектов обнаружили признаки применения северокорейских ракет KN-23. В то же время экспертизы последствий ударов еще продолжаются.

Президент подчеркнул, что использование Россией вооружения, которое производит и поставляет Северная Корея, является дополнительным аргументом в пользу ужесточения международных санкций.

В Киеве готовят резервные схемы транспортного сообщения

В ходе селекторного совещания также обсудили вызовы, с которыми столкнулась столица. Зеленский сообщил, что поручил Министерству внутренних дел Украины, Ивану Выговскому и Киевской городской администрации совместно с необходимыми структурами подготовить резервные схемы транспортного сообщения и обеспечить дополнительный транспорт.

По словам президента, на данный момент на городском уровне таких резервных схем фактически нет:

"Были подробные доклады о проблемах Киева. Поручил МВД Украины Ивану Выговскому совместно со всеми необходимыми структурами и Киевской городской администрацией подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве и дополнительный транспорт. На сегодняшний день на городском уровне именно таких резервных схем фактически не существует".

Зеленский о восстановлении энергетики и помощи партнеров

Кроме того, во время селектора были заслушаны доклады о восстановлении поврежденных энергетических объектов и силах, задействованных в этой работе. Также военные представили результаты применения средств радиоэлектронной борьбы, по итогам которых определили направления для расширения масштабов. Отдельный доклад представил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига:

"Были подробные доклады премьер-министра Украины Сергея Корецкого о восстановлении энергообъектов и задействованных силах. Были доклады военных о применении РЭБ, и мы определили направления для расширения масштабов. Был отдельный доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги".

Также президент сообщил о подготовке к встречам в формате "Группы семи", в которых примет участие Украина. Среди ожидаемых результатов — новые взносы европейских стран в программу PURL, дополнительные пакеты энергетической поддержки и поставок для украинской логистики.

"Готовятся встречи в формате "Группы семи", и Украина будет представлена. Рассчитываем на новые взносы европейских стран в программу PURL: есть предварительные обязательства. Будут и новые пакеты энергетической поддержки для Украины, а также новые поставки для нашей логистики. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо каждому и каждой, кто эффективно работает ради Украины и восстановления после российских ударов", — подытожил глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что не сочувствует российским военным, которые пришли в Украину убивать мирных жителей. Президент подчеркнул, что ответственность за войну лежит на Путине, однако российские солдаты также самостоятельно отвечают за свои действия. Также глава государства напомнил о разрушенных Россией украинских городах, школах и церквях.

Новини.LIVE писали, что Зеленский заявил, что главными темами переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября должны стать завершение войны и гарантии безопасности для Украины. Президент подчеркнул, что только после урегулирования этих вопросов можно переходить к обсуждению новой архитектуры безопасности между Европой и Россией. Такую позицию он озвучил во время беседы со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.