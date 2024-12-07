Відкриття Нотр-Даму 7 грудня — Зеленський прибуде на церемонію відкриття

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У Франції у суботу, 7 грудня, відкриють для відвідувачів собор Паризької Богоматері. Реконструкція після пожежі тривала майже п'ять років. На церемонію прибуде Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Reuters.

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На церемонії відкриття собору очікують участі багатьох високопосадовців з усього світу. Серед них — новообраний президент США Дональд Трамп, британський принц Вільям, а також десятки лідерів держав та урядів, зокрема Зеленський.

Через сильний вітер святкування відбудуться в соборі. Відомо, що церемонія розпочнеться близько 19:00.

Очікується, що після відкриття собор знову відкриє свої двері для відвідувачів і зможе приймати до 15 мільйонів туристів щороку.

Тисячі досвідчених майстрів працювали безперервно останні п’ять років, застосовуючи традиційні техніки для відновлення зруйнованих і пошкоджених частин храму.

За інформацією Офісу президента Франції, на реконструкцію Паризького собору було виділено понад 840 мільйонів євро. Після завершення робіт залишилися кошти, які планується використати для подальших інвестицій у будівлю.

Нагадаємо, у Франції Зеленський може зустрітися з Трампом. Крім того, він говоритиме з Макроном.

Також Зеленський повідомив, що в Україну прибула друга партія літаків F-16 від Данії.