Открытие Нотр-Дама 7 декабря — Зеленский прибудет на церемонию открытия

Зеленский примет участие в церемонии открытия Нотр-Дама
Во Франции в субботу, 7 декабря, откроют для посетителей собор Парижской Богоматери. Реконструкция после пожара длилась почти пять лет. На церемонию прибудет Президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Reuters.
Зеленский на церемонии открытия Нотр-Дама
На церемонии открытия собора ожидают участия многих высокопоставленных чиновников со всего мира. Среди них новоизбранный президент США Дональд Трамп, британский принц Уильям, а также десятки лидеров государств и правительств, в частности Зеленский.
Из-за сильного ветра празднования состоятся в соборе. Известно, что церемония начнется около 19:00.
Ожидается, что после открытия собор снова откроет свои двери для посетителей и сможет принимать до 15 миллионов туристов каждый год.
Тысячи опытных мастеров работали непрерывно в последние пять лет, применяя традиционные техники для восстановления разрушенных и поврежденных частей храма.
По информации Офиса президента Франции, на реконструкцию Парижского собора было выделено более 840 миллионов евро. После завершения работ остались средства, которые планируется использовать для дальнейших инвестиций в здание.
Напомним, во Франции Зеленский может встретиться с Трампом. Кроме того, он будет говорить с Макроном.
Также Зеленский сообщил, что в Украину прибыла вторая партия F-16 самолетов от Дании.
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