Головна Новини дня Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки — деталі

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 21:45
Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вивів Андрія Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача. Глава держави видав відповідні укази для цього.

Мовиться про укази №901/2025 та №902/2025, що з'явилися на сайті президента України у п'ятницю, 5 грудня.

Читайте також:

Єрмака виведено зі складу РНБО та Ставки — укази Зеленського

У п'ятницю, 5 грудня, президент Володимир Зеленський видав указ №901/2025 "Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України".

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО
Скриншот указу Зеленського/сайт президента

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Єрмака", — йдеться в указі президента.

Також глава держави видав указ №902/2025 "Про зміну у складі Ставки Верховного Головнокомандувача".

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО
Скриншот указу Зеленського/сайт президента

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Єрмака", — йдеться в указі Зеленського.

Нещодавно у Держприкордонслужбі відповіли, чи направляли наказ на заборону виїзду Єрмака.

Нагадаємо, що Андрій Єрмак прокоментував свою відставку та зробив заяву щодо Зеленського.

Володимир Зеленський Андрій Єрмак Ставка верховного головнокомандувача указ РНБО
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
