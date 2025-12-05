Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вивів Андрія Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача. Глава держави видав відповідні укази для цього.

Мовиться про укази №901/2025 та №902/2025, що з'явилися на сайті президента України у п'ятницю, 5 грудня.

У п'ятницю, 5 грудня, президент Володимир Зеленський видав указ №901/2025 "Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України".

Скриншот указу Зеленського/сайт президента

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Єрмака", — йдеться в указі президента.

Також глава держави видав указ №902/2025 "Про зміну у складі Ставки Верховного Головнокомандувача".

Скриншот указу Зеленського/сайт президента

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Єрмака", — йдеться в указі Зеленського.

