Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки — детали

Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки — детали

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 21:45
Зеленский вывел Ермака из состава СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Андрея Ермака из состава СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства издал соответствующие указы для этого.

Речь идет об указах №901/2025 и №902/2025, появившихся на сайте президента Украины в пятницу, 5 декабря.

Ермак выведен из состава СНБО и Ставки — указы Зеленского

В пятницу, 5 декабря, президент Владимир Зеленский издал указ №901/2025 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО
Скриншот указа Зеленского/сайт президента

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с последующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Ермака", — говорится в указе президента.

Также глава государства издал указ №902/2025 "Об изменении в составе Ставки Верховного Главнокомандующего".

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО
Скриншот указа Зеленского/сайт президента

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с последующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Ермака", — говорится в указе Зеленского.

Недавно в Госпогранслужбе ответили, направляли ли приказ на запрет выезда Ермака.

Напомним, что Андрей Ермак прокомментировал свою отставку и сделал заявление относительно Зеленского.

Владимир Зеленский Андрей Ермак Ставка верховного главнокомандующего указ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
