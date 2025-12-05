Зеленский вывел Ермака из состава СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Андрея Ермака из состава СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства издал соответствующие указы для этого.

Речь идет об указах №901/2025 и №902/2025, появившихся на сайте президента Украины в пятницу, 5 декабря.

В пятницу, 5 декабря, президент Владимир Зеленский издал указ №901/2025 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Скриншот указа Зеленского/сайт президента

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с последующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Ермака", — говорится в указе президента.

Также глава государства издал указ №902/2025 "Об изменении в составе Ставки Верховного Главнокомандующего".

Скриншот указа Зеленского/сайт президента

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с последующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Ермака", — говорится в указе Зеленского.

