Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки — детали
Президент Украины Владимир Зеленский вывел Андрея Ермака из состава СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства издал соответствующие указы для этого.
Речь идет об указах №901/2025 и №902/2025, появившихся на сайте президента Украины в пятницу, 5 декабря.
В пятницу, 5 декабря, президент Владимир Зеленский издал указ №901/2025 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".
"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с последующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Ермака", — говорится в указе президента.
Также глава государства издал указ №902/2025 "Об изменении в составе Ставки Верховного Главнокомандующего".
