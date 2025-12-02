Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Глава ГПСУ ответил, направлял ли приказ запрета выезда Ермаку

Глава ГПСУ ответил, направлял ли приказ запрета выезда Ермаку

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 11:32
Демченко рассказал, направлял ли приказ на запрет выезда Ермаку
Андрей Ермак. Фото иллюстративное: Reuters

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE сообщил, что она не направляла на границу письма о запрете на выезд экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака. Он отметил, что в рамках действующего законодательства ГПСУ не имеет права комментировать информацию о пересечении границы.

Об этом Демченко сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Пересечение границы Ермаком: что известно

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE отметил, что ГПСУ строго придерживается действующего законодательства. А это, соответственно, означает, что он не имеет права комментировать данные о том, пересекал ли границу Украины тот или иной ее гражданин.

"Распространять информацию о пересечении границы, или, собственно, о поручениях, которые могут выполнять подразделения Государственной пограничной службы, которые предоставлены от правоохранительных органов именно нам, относительно того или иного лица, мы также комментировать не можем", - отметил Демченко

Кроме того, Демченко подчеркнул: еще вчера председатель ГПСУ отчитался - он не направлял на границу писем о запрете на выезд Андрея Ермака.

Офис президента граница Андрей Ермак ГПСУ Андрей Демченко
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации