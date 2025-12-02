Демченко рассказал, направлял ли приказ на запрет выезда Ермаку

Андрей Ермак. Фото иллюстративное: Reuters

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE сообщил, что она не направляла на границу письма о запрете на выезд экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака. Он отметил, что в рамках действующего законодательства ГПСУ не имеет права комментировать информацию о пересечении границы.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE отметил, что ГПСУ строго придерживается действующего законодательства. А это, соответственно, означает, что он не имеет права комментировать данные о том, пересекал ли границу Украины тот или иной ее гражданин.

"Распространять информацию о пересечении границы, или, собственно, о поручениях, которые могут выполнять подразделения Государственной пограничной службы, которые предоставлены от правоохранительных органов именно нам, относительно того или иного лица, мы также комментировать не можем", - отметил Демченко

Кроме того, Демченко подчеркнул: еще вчера председатель ГПСУ отчитался - он не направлял на границу писем о запрете на выезд Андрея Ермака.