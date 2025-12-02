Демченко розказав, чи направляв наказ на заборону виїзду Єрмаку голова ДПСУ

Андрій Єрмак. Фото ілюстративне: Reuters

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE повідомив, що вона не направляла на кордон листи щодо заборони на виїзд ексголови Офісу Президента Андрія Єрмака. Він зазначив, що в рамках чинного законодавства ДПСУ не має права коментувати інформацію щодо перетину кордону.

Про це Демченко повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE зауважив, що ДПСУ строго дотримується чинного законодавства. А це, відповідно, означає, що він не має права коментувати дані щодо того, чи перетинав кордон України той чи інший її громадянин.

"Поширювати інформацію про перетин кордону, або, власне, про доручення, які можуть виконувати підрозділи Державної прикордонної служби, які надані від правоохоронних органів саме нам, відносно тієї чи іншої особи, ми також коментувати не можемо", — зазначив Демченко

Окрім того, Демченко підкреслив: ще вчора голова ДПСУ відзвітував — він не направляв на кордон листів, щодо заборони на виїзд Андрія Єрмака.

Нагадаємо, що Зеленський звільнив Єрмака з посади керівника Офісу президента, підписавши відповідний указ.

Раніше ми також інформували, шо Єрмак заявив: після своєї відставки він вирушає на фронт.