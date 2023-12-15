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Зеленський виступив на засіданні у Львові та назвав головне завдання влади

15 грудня 2023 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський виступив на засіданні у Львові та назвав головне завдання влади
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулось у Львові. Він назвав головне завдання, яке є пріоритетним для влади.

Відео свого виступу Володимир Зеленський опублікував у Telegram-каналі.

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Завдання української влади 

"Життя держави, життя будь-якої громади, життя кожної людини є одним і тим самим життям України — життям, яке ми маємо захищати і маємо захистити від агресії Росії", — наголосив Зеленський.

За його словами, якщо хтось на будь-якій посаді чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна – вона "десь там", а він нібито може займатися своїми справами, — то це велика помилка, яку потрібно виправити.

Глава держави зазначив, що наразі головним завданням є оборона нашої держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Львова. Разом з керівництвом Офісу президента ушанував пам’ять захисників України та поклали квіти на могили героїв, які поховані на Личаківському кладовищі. 

Також ми писали, що у четвер, 14 грудня, Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом у Німеччину. Там він, зокрема, зустрівся з командуванням армії США, що у Вісбадені. 

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