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Зеленский выступил на заседании во Львове и назвал главную задачу власти

15 декабря 2023 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский выступил на заседании во Львове и назвал главную задачу власти
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось во Львове. Он назвал главную задачу, которая является приоритетной для власти.

Видео своего выступления Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале.

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Задание украинской власти

"Жизнь государства, жизнь любой общины, жизнь каждого человека является одной и той же жизнью Украины — жизнью, которую мы должны защищать и должны защитить от агрессии России", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, если кто-то на любой должности то ли в государстве, то ли в органах местного самоуправления почему-то считает, что война — она "где-то там", а он якобы может заниматься своими делами, — то это большая ошибка, которую нужно исправить.

Глава государства отметил, что сейчас главной задачей является оборона нашего государства.

Напомним, Владимир Зеленский совершил рабочую поездку во Львов. Вместе с руководством Офиса президента почтил память защитников Украины и возложили цветы на могилы героев, похороненных на Лычаковском кладбище.

Также мы писали, что в четверг, 14 декабря, Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию. Там он, в частности, встретился с командованием армии США в Висбадене.

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