Засідання Ради Європи у Львові 9 травня — що сказав Зеленський у своєму виступі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У п'ятницю, 9 травня, Президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на засіданні Ради Європи, яке проходить у Львові. Глава держави подякував європейським лідерам за візит до України та підтримку в боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Що сказав Зеленський

Зеленський у зверненні наголосив на спільних цінностях, які об’єднують демократії Європи, та підкреслив важливість зміцнення єдності заради миру.

"Ви всі представляєте країни, які вірять у міжнародне право. І я радий бачити вас усіх тут, в Україні. Не просто підтримуючи нас здалеку, а насправді стоячи поруч із нами. Це показує, що ми всі — Європа, усі демократії, об’єднані не лише кордонами чи інституціями, а спільними цінностями й інструментами. Ви приїхали з рішучими намірами підтримати наш народ і готовністю посилити тиск на Росію заради справжнього миру", — сказав Президент.

Зеленський виступає на Раді Європи у Львові. Фото: Новини.LIVE

Глава держави у зверненні закликав міжнародну спільноту ухвалити рішення про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, підкресливши, що лише притягнення до відповідальності може зупинити подальші війни.

"Сьогодні перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який допоможе запобігти майбутнім війнам. Через відповідальність. Рішення створити трибунал. І я закликаю вас ухвалити це рішення заради всіх найбільш знедолених. Росія повинна бути притягнута до відповідальності", — підкреслив Зеленський.

Він також нагадав про важливість Європи, яка базується на повазі до людської гідності, прав людини та верховенстві права. Зеленський подякував партнерам з Японії, Австралії та Нікарагуа за підтримку процесу правосуддя, а також закликав зміцнювати співпрацю з Міжнародним кримінальним судом.

"Ми всі розуміємо, що попереду багато політичної та юридичної роботи, і всі ми розуміємо, як важко реально притягати воєнних злочинців до суду. Але ми вже показуємо, що Росія буде притягнута до відповідальності за цю війну. Це стало більш можливим, ніж будь-коли в історії людства", — підсумував Президент.

Раніше ми писали, що 9 травня Євросоюз ухвалить політичне рішення щодо створення спецтрибуналу за воєнні злочини, які скоїли представники РФ проти України.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди Дня Європи.