Каллас заявила, що Євросоюз схвалить 9 травня спецтрибунал для Росії

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас. Фото: European Parliament, Wikimedia

Євросоюз вже сьогодні, 9 травня, ухвалить політичне рішення щодо створення спецтрибуналу за воєнні злочини, які скоїли представники РФ проти України. На технічному рівні вже все схвалено.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас під час брифінгу у Варшаві, 8 травня.

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Спецтрибунал за воєнні злочини РФ проти України

"Ми також завтра надамо остаточну політичну підтримку створенню трибуналу щодо воєнних злочинів, злочинів агресії. Не буде безкарності. Буде відповідальність за скоєні злочини", — наголосила Каллас напередодні візиту до Києва.

Вона зазначила, що ті політики, які дійсно підтримують мир, не можуть 9 травня перебувати поруч з російським диктатором Володимиром Путіним.

"І оскільки завтра у нас 9 травня, День Європи, я хочу наголосити, що всі, хто дійсно підтримує мир, не можуть стояти пліч-о-пліч із Путіним, який розпочав цю повномасштабну війну в Україні, і ті, хто дійсно підтримує мир, мають бути в Україні, а не в Москві завтра", — сказала висока представниця ЄС.

Каллас уточнила, що рішення щодо трибуналу буде прийматися в рамках Ради Європи вже сьогодні, 9 травня, коли вона буде з візитом у Києві.

"Основна група досягла згоди на технічному рівні щодо того, як буде створено цей трибунал. Тепер ми також маємо схвалення на політичному рівні. Отже, це (створення трибуналу щодо злочину агресії РФ. — Ред.) буде зроблено Радою Європи. Генеральний секретар Ради Європи приєднається до нас завтра по відеозв'язку", — розповіла Каллас.

Крім того, висока представниця ЄС анонсувала, що 9 травня планується оголошення виділення 1 млрд євро для оборонної промисловості України.

Нагадаємо, 24 квітня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Тоді Каллас наголосила, що Росія не прагне миру, а знущається з нього.

Також місяць тому вона поінформувала, що ЄС забезпечує понад 50% потреб ЗСУ в боєприпасах.