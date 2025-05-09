Каллас заявила, что Евросоюз одобрит 9 мая спецтрибунал для России

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас. Фото: European Parliament, Wikimedia

Евросоюз уже сегодня, 9 мая, примет политическое решение о создании спецтрибунала за военные преступления, которые совершили представители РФ против Украины. На техническом уровне уже все одобрено.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас во время брифинга в Варшаве, 8 мая.

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Спецтрибунал за военные преступления РФ против Украины

"Мы также завтра предоставим окончательную политическую поддержку созданию трибунала по военным преступлениям, преступлениям агрессии. Не будет безнаказанности. Будет ответственность за совершенные преступления", — подчеркнула Каллас накануне визита в Киев.

Она отметила, что те политики, которые действительно поддерживают мир, не могут 9 мая находиться рядом с российским диктатором Владимиром Путиным.

"И поскольку завтра у нас 9 мая, День Европы, я хочу подчеркнуть, что все, кто действительно поддерживает мир, не могут стоять бок о бок с Путиным, который начал эту полномасштабную войну в Украине, и те, кто действительно поддерживает мир, должны быть в Украине, а не в Москве завтра", — сказала высокая представительница ЕС.

Каллас уточнила, что решение по трибуналу будет приниматься в рамках Совета Европы уже сегодня, 9 мая, когда она будет с визитом в Киеве.

"Основная группа достигла согласия на техническом уровне относительно того, как будет создан этот трибунал. Теперь мы также имеем одобрение на политическом уровне. Итак, это (создание трибунала по преступлению агрессии РФ. — Ред.) будет сделано Советом Европы. Генеральный секретарь Совета Европы присоединится к нам завтра по видеосвязи", — рассказала Каллас.

Кроме того, высокая представительница ЕС анонсировала, что 9 мая планируется объявление выделения 1 млрд евро для оборонной промышленности Украины.

Напомним, 24 апреля россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. Тогда Каллас подчеркнула, что Россия не стремится к миру, а издевается над ним.

Также месяц назад она проинформировала, что ЕС обеспечивает более 50% потребностей ВСУ в боеприпасах.