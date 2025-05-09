Заседание Совета Европы во Львове 9 мая — что сказал Зеленский в своем выступлении

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В пятницу, 9 мая, Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета Европы, которое проходит во Львове. Глава государства поблагодарил европейских лидеров за визит в Украину и поддержку в борьбе против российской агрессии.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Что сказал Зеленский

Зеленский в обращении отметил общие ценности, которые объединяют демократии Европы, и подчеркнул важность укрепления единства ради мира.

"Вы все представляете страны, которые верят в международное право. И я рад видеть вас всех здесь, в Украине. Не просто поддерживая нас издалека, а на самом деле стоя рядом с нами. Это показывает, что мы все — Европа, все демократии, объединенные не только границами или институтами, а общими ценностями и инструментами. Вы приехали с решительными намерениями поддержать наш народ и готовностью усилить давление на Россию ради настоящего мира", — сказал Президент.

Зеленский выступает с заявлением в Совете Европы во Львове. Фото: Новини.LIVE

Глава государства в обращении призвал международное сообщество принять решение о создании специального трибунала по преступлению агрессии России, подчеркнув, что только привлечение к ответственности может остановить дальнейшие войны.

"Сегодня перед вами стоит решение. Решение создать механизм, который поможет предотвратить будущие войны. Через ответственность. Решение создать трибунал. И я призываю вас принять это решение ради всех наиболее обездоленных. Россия должна быть привлечена к ответственности", — подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил о важности Европы, которая базируется на уважении к человеческому достоинству, правам человека и верховенстве права. Зеленский поблагодарил партнеров из Японии, Австралии и Никарагуа за поддержку процесса правосудия, а также призвал укреплять сотрудничество с Международным уголовным судом.

"Мы все понимаем, что впереди много политической и юридической работы, и все мы понимаем, как трудно реально привлекать военных преступников к суду. Но мы уже показываем, что Россия будет привлечена к ответственности за эту войну. Это стало более возможным, чем когда-либо в истории человечества", — подытожил Президент.

Ранее мы писали, что 9 мая Евросоюз примет политическое решение о создании спецтрибунала за военные преступления, которые совершили представители РФ против Украины.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня Европы.