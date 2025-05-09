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Зеленский выступил на заседании Совета Европы — что сказал

9 мая 2025 14:03
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Заседание Совета Европы во Львове 9 мая — что сказал Зеленский в своем выступлении
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В пятницу, 9 мая, Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета Европы, которое проходит во Львове. Глава государства поблагодарил европейских лидеров за визит в Украину и поддержку в борьбе против российской агрессии.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Что сказал Зеленский

Зеленский в обращении отметил общие ценности, которые объединяют демократии Европы, и подчеркнул важность укрепления единства ради мира.

"Вы все представляете страны, которые верят в международное право. И я рад видеть вас всех здесь, в Украине. Не просто поддерживая нас издалека, а на самом деле стоя рядом с нами. Это показывает, что мы все — Европа, все демократии, объединенные не только границами или институтами, а общими ценностями и инструментами. Вы приехали с решительными намерениями поддержать наш народ и готовностью усилить давление на Россию ради настоящего мира", — сказал Президент.

Зеленський на раді Європи у Львові 9 травня
Зеленский выступает с заявлением в Совете Европы во Львове. Фото: Новини.LIVE

Глава государства в обращении призвал международное сообщество принять решение о создании специального трибунала по преступлению агрессии России, подчеркнув, что только привлечение к ответственности может остановить дальнейшие войны.

"Сегодня перед вами стоит решение. Решение создать механизм, который поможет предотвратить будущие войны. Через ответственность. Решение создать трибунал. И я призываю вас принять это решение ради всех наиболее обездоленных. Россия должна быть привлечена к ответственности", — подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил о важности Европы, которая базируется на уважении к человеческому достоинству, правам человека и верховенстве права. Зеленский поблагодарил партнеров из Японии, Австралии и Никарагуа за поддержку процесса правосудия, а также призвал укреплять сотрудничество с Международным уголовным судом.

"Мы все понимаем, что впереди много политической и юридической работы, и все мы понимаем, как трудно реально привлекать военных преступников к суду. Но мы уже показываем, что Россия будет привлечена к ответственности за эту войну. Это стало более возможным, чем когда-либо в истории человечества", — подытожил Президент.

Ранее мы писали, что 9 мая Евросоюз примет политическое решение о создании спецтрибунала за военные преступления, которые совершили представители РФ против Украины.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня Европы.

Владимир Зеленский Львов Рада Европы война в Украине 9 мая
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