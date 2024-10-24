Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський виступив на Конгресі місцевих та регіональних рад — що говорив arrow

Зеленський виступив на Конгресі місцевих та регіональних рад — що говорив

24 жовтня 2024 20:03
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Конгрес місцевих та регіональних рад — Зеленський виступив зі зверненням
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Українці докладають усіх зусиль для захисту держави в умовах війни, але критично важливу допомогу можуть надати лише міжнародні партнери. Саме це зазначено в Плані перемоги.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад у четвер, 24 жовтня.

Читайте також:

Що сказав Зеленський

Президент акцентував увагу на ключових аспектах Плану перемоги, зокрема на необхідності запрошення України до НАТО та постачання зброї, що може змінити перебіг бойових дій і змусити Росію до миру.

"Це стосується передусім питання геополітичної визначеності для України, а саме запрошення України в НАТО. Це стосується і зброї, яка може принципово вплинути на характер бойових дій і примусити Росію до миру. Саме тому в Плані перемоги два воєнних пункти — це оборона від російських ударів і стримування Росії", — сказав Зеленський.

Президент також закликав до активізації співпраці з громадами в країнах-партнерах для реалізації ініціатив.

"На різних рівнях в Україні ми вже розпочали роботу з партнерами заради виконання Плану перемоги. Зараз важливо залучити громади й розпочати цю роботу на рівні зв’язків із регіонами та громадами в країнах-партнерах", — підсумував він.

Раніше у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що внутрішній План посилення разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року.

Також глава держави 24 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де говорили про підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Були доповіді Міноборони та військових.

Україна Володимир Зеленський Конгрес План перемоги України президент

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:35 На українців чекають погодні сюрпризи — синоптики дали прогноз на завтра

20:14 На Львівщині викрили лікарку, яка за гроші призначала інвалідність

20:07 Синоптики попередили киян про погоду на завтра — до чого готуватися

20:03 Зеленський виступив на Конгресі місцевих та регіональних рад — що говорив

20:00 Як запекти гарбуз, щоб зберегти максимум користі — просто та швидко

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

20:00 Повістка надійшла пенсіонеру — чи має він прийти до ТЦК

19:52 У ТЦК пояснили, чи законно мобілізувати чоловіків після 50 років

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

19:35 Зеленський у зверненні пояснив, що включатиме План посилення України

19:34 Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

20:35 На українців чекають погодні сюрпризи — синоптики дали прогноз на завтра

20:14 На Львівщині викрили лікарку, яка за гроші призначала інвалідність

20:07 Синоптики попередили киян про погоду на завтра — до чого готуватися

20:03 Зеленський виступив на Конгресі місцевих та регіональних рад — що говорив

20:00 Як запекти гарбуз, щоб зберегти максимум користі — просто та швидко

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

20:00 Повістка надійшла пенсіонеру — чи має він прийти до ТЦК

19:52 У ТЦК пояснили, чи законно мобілізувати чоловіків після 50 років

19:35 Зеленський у зверненні пояснив, що включатиме План посилення України

19:34 Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

19:17 Дедалі більше українців хочуть переговорів з РФ вже зараз — результати опитування

19:34 Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Text

17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:48 Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

Text

15:17 Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

Text

08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

Text

07:13 У Франції пройшла велика зустріч волонтерських організацій

23 жовтня 2024
Text

21:45 У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні