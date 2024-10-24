Конгрес місцевих та регіональних рад — Зеленський виступив зі зверненням

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Українці докладають усіх зусиль для захисту держави в умовах війни, але критично важливу допомогу можуть надати лише міжнародні партнери. Саме це зазначено в Плані перемоги.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад у четвер, 24 жовтня.

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Президент акцентував увагу на ключових аспектах Плану перемоги, зокрема на необхідності запрошення України до НАТО та постачання зброї, що може змінити перебіг бойових дій і змусити Росію до миру.

"Це стосується передусім питання геополітичної визначеності для України, а саме запрошення України в НАТО. Це стосується і зброї, яка може принципово вплинути на характер бойових дій і примусити Росію до миру. Саме тому в Плані перемоги два воєнних пункти — це оборона від російських ударів і стримування Росії", — сказав Зеленський.

Президент також закликав до активізації співпраці з громадами в країнах-партнерах для реалізації ініціатив.

"На різних рівнях в Україні ми вже розпочали роботу з партнерами заради виконання Плану перемоги. Зараз важливо залучити громади й розпочати цю роботу на рівні зв’язків із регіонами та громадами в країнах-партнерах", — підсумував він.

Раніше у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що внутрішній План посилення разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року.

Також глава держави 24 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де говорили про підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Були доповіді Міноборони та військових.